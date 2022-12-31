音樂才女嫁宅男慾求不滿 纏上別人老公遭報復「社會性死亡」

發生出軌外遇時，不只自己可能遭遇到感情糾紛，若是外遇對象也是已經有固定伴侶的人，更可能遭到對方另一半的報復。近來日本媒體，就出現了一則類似的案例。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名濱野美咲的44歲女性，過去曾經遠赴德國的音樂大學留學，後來回日本從事音樂表演活動。在美咲30歲時，她認識一位年薪超過千萬日幣，在知名科技業上班的男子。兩人在交往半年之後順利結婚。

然而，相比崇尚潮流的美咲，老公卻是個不折不扣的動漫宅男，即使放假了也整天窩在家裡，只顧著觀賞事先錄好的動畫節目。夫妻間的房事也非常貧乏，一年幾乎只進行2、3次左右而已。以致於兩人都快40歲了，才終於有了第一個孩子。且為了教養觀時有爭吵，兩人的感情又變得更加冷淡。

孩子上幼稚園後，美咲必須每天接送，於是在幼稚園認識了鐵平夫妻。原先鐵平是和妻子一同接送小孩的，不過後來妻子回歸職場，於是接送就落到鐵平一人負責。慾求不滿的美咲，因此有機會和鐵平單獨接觸，兩人更發展成外遇感情。

直到有一次，鐵平妻子在家中發現一個音符樣式的胸針，背面寫著「Made in Germany」。由於她聽說過美咲曾經在德國學音樂的事情，因此馬上猜到這是美咲的東西，並進一步推測出她和老公外遇。憤怒不已的鐵平妻子，便在家中裝設監視錄影機，拍下了老公和美咲的外遇過程。

證據完備之後，鐵平妻子將兩人外遇的事情寫在MAIL，寄給所有幼稚園的學童家長，使得一時之間，兩人外遇的事情完全曝光。最後鐵平只好簽下誓約書，表示以後絕對服從妻子的話，暫時獲得了諒解。而美咲則因此「社會性死亡」，遭到其他家長們的排擠，因為一時的歡愉，讓自己落得難堪的下場。

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