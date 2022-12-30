國二女遭母反對跨年和異性過夜竟威脅離家出走 網建議「這招」被推爆
國二的年紀適不適合與異性在外過夜呢？有身為媽媽的網友表示，國二的女兒跨年想到男友家過夜，遭原PO反對後，女兒竟發脾氣威脅放學後不回家，讓原PO相當無奈，網友也一面倒認為國二年紀不適合，並建議可以讓女兒帶男友回家跨年，順便觀察男孩個性。
原PO在Dcard上發文表示，國二的女兒在學校有同班同學的男朋友，未強烈反對女兒交男友，提醒以課業為重。不過近日，原PO女兒表示，跨年要去男朋友家，當天女兒男友父母可能不在家，原PO立場認為女兒年紀太小，不適合與異性過夜，女兒則爆氣表示，若不讓她去就直接不回家，消失離家出走。
原PO則無奈表示，擔心她遇人不淑、遭欺負，平時有給女兒性教育，但還是覺得國二太年輕，因此詢問網友「這個年紀適合讓她和男友過夜嗎？還是我多想了呢？」
有網友建議原PO退而求其次，讓女兒帶男友到你們家跨年，準備一些食物邀請她男友，順便觀察這個男孩的個性。許多網友紛紛推爆，「這方法很不錯」、「如果是在女方家的話就可以分房睡」、「說真的去別人家作客往房間跑，而且還關在房間，真的滿沒禮貌的」。
許多人紛紛表示要拒絕女兒的要求，並好好溝通，「絕對要拒絕到底，建議可以好好跟她談談跟男友住會發生的可能」、「建議妳心平氣和跟她坐下來好好談，跟她分析壞處，全程要保持理性要能溝通」、「是時候談談性自主權了，14歲未成年有刑責問題」、「找方法聯絡男方父母，向對方表示女兒未成年，要是過夜後發現有經人事的證據會提告」。
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