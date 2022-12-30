婆婆要求「買日常備品」 看到老公幫忙刷卡反嗆她：浪費錢
婆媳問題自古就難解，日前有位媳婦表示，她週末跟老公、婆婆三人去賣場採買，想要煮火鍋在家裡吃，在採買過程婆婆挑的東西或備品，她都有按照指示放進購物推車裡，沒想到最後結帳時，老公要刷卡，婆婆卻反罵她「買一堆東西還要叫老公付錢？」讓她非常傻眼。
一名媳婦在「爆料公社」發文表示，她婆婆平常很省，不喜歡去外面吃太貴的餐廳，因此週末他們婆媳與老公三人去賣場採買，打算在家煮火鍋吃，逛的過程中，婆婆挑了不少東西，也說要買牛奶回家，或者買什麼日用品在家備用，她也沒有想太多，只要婆婆有提的東西她都放入購物車。
但最後結帳時，是老公刷卡付款，沒想到婆婆一看到就在眾人前罵原PO，「買了一堆東西花4000多元浪費錢，家裡有這些東西幹嘛買？」還問老公「你老婆是不是平常亂花錢都刷你的卡？」
這讓原PO非常傻眼，指出「大庭廣眾我不想跟婆婆吵架，雖然老公有在中間調停，但婆婆很古板，結婚以來就沒有給我好臉色過」。
文章曝光後，引發網友熱議，「老人家永遠覺得妳口袋裡的錢是她兒子的」、「婆婆是不是以為最後是媳婦付錢才拿一堆？」、「當場淡定的把妳的東西放到包包內，霸氣的對收銀員說，剩下這些東西請幫我婆婆退掉吧」、「不可思議！這種極度節儉的人，最好的方式就是不要讓她看到價格，也不要帶去付費現場。就是買好叫她來吃就好了，過程都省略」。
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