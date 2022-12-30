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約會、吃飯男友都選超商 眾人傻眼：以後月子餐可能也是

聯合新聞網／ 綜合報導
約會示意圖。 圖／ingimage
約會示意圖。 圖／ingimage

情侶交往時常會因為金錢、物質上的問題而有紛爭，若能事先溝通好才不會鬧得不愉快。一名女網友發文抱怨男友為了存錢買房，開始省吃儉用，就連兩人約會、吃聖誕大餐，男方也都選擇在超商裡解決，讓她覺得壓力大又無奈。

原PO在Dcard以「跟男友約會吃飯永遠都在全家」為題發文，她說男友是公務人員，因為打算買房所以開始拚命省錢存錢，「從最初不買衣服、鞋子等等，到現在連吃的東西也很省，總是一個茶葉蛋或飯糰就解決一餐」。

原PO說有一次去找男友吃飯，結果對方竟然約在他公司附近的全家超商，她能體諒男友是獨子，再加上經濟負擔大，所以才開始變成「茶葉蛋御飯糰狂魔」，但她也說撇除這個問題，男友不論多晚都會接原PO下班，假日也會幫忙照顧狗，因此還算是個滿分男友。

只不過過度省錢這一點還是讓原PO無法接受，她說會開始無法忍受是從聖誕節的時候，男友還是一樣選在全家約會，而且一直以來雙方都是AA制，結果對方竟然想出一個主意，也就是幫對方挑200元的餐點，讓她哀怨聖誕節大餐變成茶葉蛋、毛豆、雞塊、蒸蛋湯、霜淇淋等超商食品。原PO無奈地說自己並沒有很缺錢，但男友的行為讓她壓力很大。

多數鄉民看了很不以為然，「省過頭」、「聖誕節去全家幫對方挑餐點是什麼不用心的爛想法，都要花200塊了，好歹可以吃個附飲料的平價韓式料理或小火鍋義大利麵之類的吧」、「我要是帶我女友去全家吃大餐，應該直接被分手」、「太扯！這個不行，以後月子餐可能也是全家吃到飽」、「吃飯吃超商也省不到哪裡吧？現在飯糰跟便當都越來越貴，隨便選加飲料一定超過100」。

超商 Dcard

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