父帶小三兒退租門號！因在校「做這生意」被師抓包 網：長大錢途無量

【文：武美齡】

你家孩子有手機門號嗎？一位國小三年級的小弟弟，竟帶手機去學校「做生意」被老師抓包，爸爸得知後馬上帶兒子去電信門市退租，網友卻稱讚「這孩子錢途無量」！

台灣的手機普及率居全球之冠，調查發現超過六成孩子在國小就擁有手機，因而延伸許多使用上的議題。一位在電信業服務的店長分享，最近店裡來了一對父子，父親要替小學三年級的兒子退租門號，退租理由竟然是「老師要求」的。

這位店長提到：「小朋友目前用的應該算是最便宜的吃到飽，基於公司規定我還是必須問一下爸爸為什麼要退租......」，沒想到這位爸爸提出的理由讓店長大吃一驚，「爸爸告訴我，因為老師要求的！小朋友竟然在學校做起生意」。

原來小弟弟以一天20元在學校做「熱點」生意，而且只開放10個名額使用他的網路熱點，每天收入200元，月租費2天就賺回來了，後續都是多賺的。這位機靈小弟弟的生意規劃非常完善，「為了供應穩定，在第二個月就用賺到的錢買了兩個行動電源，還記得每天會改密碼（避免前一天的顧客沒付費就能繼續用）」。

國小三年級男童以一天20元在學校做「熱點」生意，每天收入200元，被老師發現後以退門號收場。

店長說，這個生意在小朋友小學一年級就開始經營了，「爸爸在告訴我退租原因的時候，滿臉驕傲的樣子讓我記憶深刻」。

網友們聞訊，一面倒稱讚這位小弟弟，「生意奇才，我如果是父母我也會很驕傲這孩子腦袋」、「懂做生意！這未來不是郭台銘就是馬斯克」、「小小CEO」、「這小子長大後……錢途無量啊」、「如果是我兒子我一定稱讚他」。

BabyHome網媽們也分享國小內的「奇葩生意」：「保溫瓶有家裡泡好的奶茶，因為同學都很想喝，女兒讓同學競標出價，依價格高低不同份量，倒給出價的同學，從5元到10元總共收了50元」、「同學帶了一包科學麵，說吃一口要給5元，真貴」、「上美勞課要準備圖畫紙，孩子都會多準備幾張，同學忘記就可以賣給他們」，甚至還有「孩子花錢請同學寫作業」的狀況。

不過，也有BabyHome家長不贊成同學間的金錢交易：「孩子聰明歸聰明，但要將聰明的事用在該用的地方」、「小孩常會有反悔的情況，加上孩子回家說不清楚什麼的，反被誤會就事情鬧大囉！所以我盡可能的告訴孩子學校是讓你上課的地方」、「做生意有很多要承擔的風險甚至法律責任，萬一交易有糾紛，可能會超出了他們這年紀可以處理的範圍」。

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