交友軟體沒真愛？網友：交友軟體只是平台 合不合更看人

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「交友軟體」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對於在交友軟體上是否找得到真愛的看法。

隨著科技的進步，現代人認識朋友、尋找生命中另一半的方式也增多，「交友軟體」便是一個熱門的選項，讓大家可以快速、大量的認識到不同的人。然而，隨著詐騙案件頻傳，以及許多玩票性質的人活躍在交友軟體上等原因，使許多人對於使用交友軟體找尋交往對象有疑慮。在交友軟體上到底能不能找到真愛呢？讓我們來看看網友們的觀點。

交友軟體更易「拓展交友圈」 但「詐騙案件頻傳」仍須小心！

▲ 交友軟體有真愛嗎？網友正反意見議論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「交友軟體」相關話題的討論，發現不少人與另一半是在交友軟體上相遇的，網友便提出重要的是在相處時要「確定對方與自己的心態」一樣，避免自己太過投入而傷心。另外，對於生活圈較小或是較固定的人來說，交友軟體也是找尋交往對象的一大福音，網友表示「（自己的）職業太難認識到異性」，或是因上班已經太累沒有心力再參加聚會，這時使用網路去與他人認識、交流，便成為擴大舒適圈的一大管道了。也有網友提醒交友軟體只是「提供認識人的平台」，自己如何去認識他人跟互動才是更重要的，有網友在社群交流區中因在交友軟體上一直被拒絕而灰心提問「交友軟體真的能找到真愛嗎？」，吸引許多人紛紛留言自己的成功經驗，提及重點是要能「擺正心態，已交朋友的態度去認識人就能避免患得患失」，認為透過交友軟體要成功找到另一半是有可能的。

而另一派不認同的網友則表示，隔著網路要真正認識一個人其實很難，尤其網路交友「詐騙案件頻傳」，使人對於在網路上認識的人很不放心，就算與對方聊了近一年的時間，也不一定能確定對方是不是想要騙錢。另外也有人提出，若是以交友軟體認識另一半，會擔心對方交往後繼續使用，很難不去想對方是不是在騎驢找馬，進而陷入患得患失的心情，也有網友分享自己與男友在交往後約好一起刪掉軟體，後來卻發現男友還是偷偷在使用，詢問後得到「我只是想認識其他朋友」的回覆，因為無法確定這句話的真實性而感到很不安，表達出從交友軟體開始的戀情可能會有對方想用一樣的方式認識其他人的隱患。除此之外，因在交友軟體上可以接觸到大量的人，容易讓人產生一種「這一個不行還有下一個」的「玩票心態」，這也是交友軟體不被信任的一大原因。

看到這麼多網友在交友軟體上成功和失敗的案例，最重要的還是要擺正自己的心態，就算是使用軟體也要真誠待人，且不要因科技的便利可以認識很多人就迷失自己，相信這樣的交友模式，可以讓你在尋找對象時無往不利！

觀看原文→https://bit.ly/3i1jjLu

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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