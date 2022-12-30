和帥氣護理長出軌懷了孩子 她斬婚姻回老家待產卻遭冷眼看待

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女護理師和護理長外遇懷孕，結果回老家時遭到排擠。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女護理師和護理長外遇懷孕，結果回老家時遭到排擠。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多外遇糾紛的發生，往往來自於職場之內，特別是上司與下屬相處久了，可能萌生出意外的感情。近來日本媒體，就有一則相關的報導。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，一位化名今井的26歲護理師，過去在就學時期認識了一位同齡男性，並在25歲時結婚。後來丈夫在一家綜合醫院任職，今井則在一家小診所工作。這家診所的護理師，雖然大都由年齡偏高的女性擔任，但護理長卻意外是位40歲的男性。

護理長雖然已經年屆不惑，但外表仍相當英俊挺拔，且對於初來乍到的今井特別照顧，兩人感情很快就開始升溫。過了一陣子，護理師們舉辦今井的歡迎會，在宴席上今井喝得有些醉了，於是由護理長叫計程車送她回家。兩人不知不覺就在車上接吻，發生親密的肢體接觸。

往後，兩人進一步發生外遇。約半年左右，今井發現自己懷有身孕。由於平時鮮少和丈夫行房，因此孩子肯定屬於護理長的。經過考慮，今井難以割捨對護理長的感情，決定和原先的老公離婚，並且生下孩子。由於希望能在產前獲得靜養，今井因此決定回到老家。

然而，今井的老家算是比較鄉下的地區，因此她才回去不久，左鄰右舍都知道她外遇生子的事情。使得她雖然人在老家，卻經常遭到他人的異樣眼光看待，沒有一刻能夠得到安寧。如今未來該怎麼辦，今井也沒有特別的想法，只希望生下孩子之後，能夠兩人安安穩穩地度過。

日本 職場 外遇 離婚 結婚

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