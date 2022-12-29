快訊

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

她交到「阿嬤型女友」交往經過曝 網一看羨炸：是神仙女友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，自己交到了「阿嬤型女友」，對方不僅幫她處理三餐及宵夜，還會幫忙做家事、買生活用品，約會時也都是女友買單，令她不禁直呼，「感覺我好像要被女友養肥（廢）了」。圖／ingimage
一名網友表示，自己交到了「阿嬤型女友」，對方不僅幫她處理三餐及宵夜，還會幫忙做家事、買生活用品，約會時也都是女友買單，令她不禁直呼，「感覺我好像要被女友養肥（廢）了」。圖／ingimage

網路上瘋傳一張梗圖「如果讓你選擇的話，女朋友和阿嬤級女友會選哪個？」，對此，一名網友表示，自己交到了「阿嬤型女友」，對方不僅幫她處理三餐及宵夜，還會幫忙做家事、買生活用品、衣服，約會時也都是女友買單，令她不禁直呼，「感覺我好像要被女友養肥（廢）了」，不少網友看了相當羨慕。

一名網友在Dcard「彩虹板」發文，她交到了一個「阿嬤型女友」，自從和女友在一起後，她就再也沒有自己處理三餐，因為女友會買一堆食物還有各種小零食給她當早餐，晚餐女友則會煮飯送到她公司，下班後女友還會煮熱騰騰的宵夜給她，午餐則是吃前一天沒吃完的晚餐和宵夜，女友甚至會趁她上班時，把她沒做完的家事做完，還會幫忙買生活用品，只有牙刷是她自己買的，因為她喜歡用電動牙刷。

原po和女友出去吃飯約會時，都是對方買單，她也解釋，不是不願意付錢，而是每次付完錢就會收到轉帳，女友都會轉520、1314的金額，比原本花的錢更多，還會幫她買一堆衣服，令她不禁直呼，「感覺我好像要被女友養肥（廢）了」。

網友紛紛表示，「欸，你太過了喔，把女友的朋友交出來認識（咦？）」、「女友感覺財力非常可觀」、「聽起來就好讚，請繼續甜下去哈哈」、「我女友也差不多欸…很會照顧人，常常想要回饋她都說不用只要愛她、一直陪在她身邊就好，真想娶回家寵爆」、「阿嬤缺孫女嗎…」、「這不是阿嬤型女友，這是神仙女友」、「欸不是，這女朋朋好的太不像話了吧」、「羨慕嫉妒恨」、「很怕到後面變成理所當然，要好好珍惜喔」、「很好呀，要懂的感恩惜福才是」。

阿嬤 情侶 同性戀

延伸閱讀

「不在意身高更在意臉」交165cm男友 親友都嫌矮讓她動搖了

「麵麵燙燙你壞壞」情侶吃麵頻喊肉麻疊字 網友調侃：羨慕嫉妒恨！

約會怎麼安排最浪漫？網友推薦「這些行程」甜蜜又加分

他嘆女友上班2周「被搶走」 網見偷吃對象：輸給他不冤枉

相關新聞

她交到「阿嬤型女友」交往經過曝 網一看羨炸：是神仙女友

網路上瘋傳一張梗圖「如果讓你選擇的話，女朋友和阿嬤級女友會選哪個？」，對此，一名網友表示，自己交到了「阿嬤型女友」，對方不僅幫她處理三餐及宵夜，還會幫忙做家事、買生活用品、衣服，約會時也都是女友買單，令她不禁直呼，「感覺我好像要被女友養肥（廢）了」，不少網友看了相當羨慕。

他嘆女友上班2周「被搶走」 網見偷吃對象：輸給他不冤枉

情侶交往需要互相尊重及信賴，感情才能長久。一名網友表示，自己很寵女友，不僅會付房租，買生日禮物也都買將近萬元，沒想到畢業後，才工作2個月，女友就被醫生追走，令他相當難過，「到底怎麼會這樣…我的人生到底為了什麼？」。

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

16歲女因刺青與父鬧翻 投靠再婚母卻遭嫌：嚴重影響我生活

近日一位母親在網上訴苦，稱她與前夫的女兒因刺青跟父親吵架，所以跑來找自己借住，此舉已經影響到她的再婚生活，讓她很苦惱該如何讓女兒回去，此番言論一出立即招來罵聲，網友們紛紛痛斥這名母親太過自私，一點都不愛女兒。

生男送金條！婆婆要她跟大嫂「比賽生小孩」 網笑：有皇位要繼承？

有位媳婦抱怨她婆婆非常傳統，常問同住的她和大嫂「何時才能抱孫」，甚至還開玩笑要她們比賽生小孩，揚言「生男生會給一兩金條」，就在她懷孕後，婆婆一連串偏心行為讓她和大嫂降到冰點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。