她交到「阿嬤型女友」交往經過曝 網一看羨炸：是神仙女友

網路上瘋傳一張梗圖「如果讓你選擇的話，女朋友和阿嬤級女友會選哪個？」，對此，一名網友表示，自己交到了「阿嬤型女友」，對方不僅幫她處理三餐及宵夜，還會幫忙做家事、買生活用品、衣服，約會時也都是女友買單，令她不禁直呼，「感覺我好像要被女友養肥（廢）了」，不少網友看了相當羨慕。

一名網友在Dcard「彩虹板」發文，她交到了一個「阿嬤型女友」，自從和女友在一起後，她就再也沒有自己處理三餐，因為女友會買一堆食物還有各種小零食給她當早餐，晚餐女友則會煮飯送到她公司，下班後女友還會煮熱騰騰的宵夜給她，午餐則是吃前一天沒吃完的晚餐和宵夜，女友甚至會趁她上班時，把她沒做完的家事做完，還會幫忙買生活用品，只有牙刷是她自己買的，因為她喜歡用電動牙刷。

原po和女友出去吃飯約會時，都是對方買單，她也解釋，不是不願意付錢，而是每次付完錢就會收到轉帳，女友都會轉520、1314的金額，比原本花的錢更多，還會幫她買一堆衣服，令她不禁直呼，「感覺我好像要被女友養肥（廢）了」。

網友紛紛表示，「欸，你太過了喔，把女友的朋友交出來認識（咦？）」、「女友感覺財力非常可觀」、「聽起來就好讚，請繼續甜下去哈哈」、「我女友也差不多欸…很會照顧人，常常想要回饋她都說不用只要愛她、一直陪在她身邊就好，真想娶回家寵爆」、「阿嬤缺孫女嗎…」、「這不是阿嬤型女友，這是神仙女友」、「欸不是，這女朋朋好的太不像話了吧」、「羨慕嫉妒恨」、「很怕到後面變成理所當然，要好好珍惜喔」、「很好呀，要懂的感恩惜福才是」。

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