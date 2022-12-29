16歲女因刺青與父鬧翻 投靠再婚母卻遭嫌：嚴重影響我生活

近日一位母親在網上訴苦，稱她與前夫的女兒因刺青跟父親吵架，所以跑來找自己借住，此舉已經影響到她的再婚生活，讓她很苦惱該如何讓女兒回去，此番言論一出立即招來罵聲，網友們紛紛痛斥這名母親太過自私，一點都不愛女兒。

一名女子在「匿名公社」發文抱怨，她16歲大的女兒原本與前夫一起生活，日前父女間卻因刺青大吵一架，於是女兒離家跑來投靠自己，已經整整兩天課也不上，躲在兒子房間不出來，害得現任丈夫受不了跑回婆家住，前夫又不肯主動來接女兒回家，讓她十分困擾，「我該怎麼勸我女兒回她爸那？她已經嚴重影響我的生活了」。

網友們看完貼文絲毫不同情這名女子，反而痛批她太自私，「目前只住2天而已，是有多影響妳的生活？很難相信這文一個媽媽寫出來的」、「跟我媽一摸一樣，跟別人有了新的小孩，以前生過的都是垃圾」、「她會去找妳還不好，總比跟陌生網友離家出走的好」、「所以妳心中只有現任老公，女兒不重要嗎？」、「女兒當妳是她媽，是她的避風港，妳卻一點都不愛妳女兒」。

也有網友表示能理解這名母親的心情，「家家有本難唸經，我懂！但畢竟是自己親生孩子，可以試著溝通一下，了解她的想法」、「妳有妳的生活，不希望受影響是吧！最起碼，把妳女兒當朋友聊一聊，了解一下她的內心感受，妳也告訴她妳的難處，勸她回家吧！」、「不如讓妳老公帶兒子回婆家住幾天，妳也好好跟女兒獨處幾天，聊聊心事」。

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