快訊

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

16歲女因刺青與父鬧翻 投靠再婚母卻遭嫌：嚴重影響我生活

聯合新聞網／ 綜合報導
一名16歲少女因刺青與父親大吵離家，跑去已離婚的媽媽家借住也遭嫌棄。示意圖／ingimage
一名16歲少女因刺青與父親大吵離家，跑去已離婚的媽媽家借住也遭嫌棄。示意圖／ingimage

近日一位母親在網上訴苦，稱她與前夫的女兒因刺青跟父親吵架，所以跑來找自己借住，此舉已經影響到她的再婚生活，讓她很苦惱該如何讓女兒回去，此番言論一出立即招來罵聲，網友們紛紛痛斥這名母親太過自私，一點都不愛女兒。

一名女子在「匿名公社」發文抱怨，她16歲大的女兒原本與前夫一起生活，日前父女間卻因刺青大吵一架，於是女兒離家跑來投靠自己，已經整整兩天課也不上，躲在兒子房間不出來，害得現任丈夫受不了跑回婆家住，前夫又不肯主動來接女兒回家，讓她十分困擾，「我該怎麼勸我女兒回她爸那？她已經嚴重影響我的生活了」。

網友們看完貼文絲毫不同情這名女子，反而痛批她太自私，「目前只住2天而已，是有多影響妳的生活？很難相信這文一個媽媽寫出來的」、「跟我媽一摸一樣，跟別人有了新的小孩，以前生過的都是垃圾」、「她會去找妳還不好，總比跟陌生網友離家出走的好」、「所以妳心中只有現任老公，女兒不重要嗎？」、「女兒當妳是她媽，是她的避風港，妳卻一點都不愛妳女兒」。

也有網友表示能理解這名母親的心情，「家家有本難唸經，我懂！但畢竟是自己親生孩子，可以試著溝通一下，了解她的想法」、「妳有妳的生活，不希望受影響是吧！最起碼，把妳女兒當朋友聊一聊，了解一下她的內心感受，妳也告訴她妳的難處，勸她回家吧！」、「不如讓妳老公帶兒子回婆家住幾天，妳也好好跟女兒獨處幾天，聊聊心事」。

離婚 刺青 親子

延伸閱讀

前男友排斥同性戀 分手後她得知竟與前前男友閃婚

兩女兒一出櫃一出家遭酸「很亂」 家長堅定支持感動逾4千人

不准丈夫參加前妻葬禮 女子被罵沒心沒肺

張蘭直播賣「綠茶魯蛋軟飯」套餐　手畫刺青戒指酸爆大S

相關新聞

她交到「阿嬤型女友」交往經過曝 網一看羨炸：是神仙女友

網路上瘋傳一張梗圖「如果讓你選擇的話，女朋友和阿嬤級女友會選哪個？」，對此，一名網友表示，自己交到了「阿嬤型女友」，對方不僅幫她處理三餐及宵夜，還會幫忙做家事、買生活用品、衣服，約會時也都是女友買單，令她不禁直呼，「感覺我好像要被女友養肥（廢）了」，不少網友看了相當羨慕。

他嘆女友上班2周「被搶走」 網見偷吃對象：輸給他不冤枉

情侶交往需要互相尊重及信賴，感情才能長久。一名網友表示，自己很寵女友，不僅會付房租，買生日禮物也都買將近萬元，沒想到畢業後，才工作2個月，女友就被醫生追走，令他相當難過，「到底怎麼會這樣…我的人生到底為了什麼？」。

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

16歲女因刺青與父鬧翻 投靠再婚母卻遭嫌：嚴重影響我生活

近日一位母親在網上訴苦，稱她與前夫的女兒因刺青跟父親吵架，所以跑來找自己借住，此舉已經影響到她的再婚生活，讓她很苦惱該如何讓女兒回去，此番言論一出立即招來罵聲，網友們紛紛痛斥這名母親太過自私，一點都不愛女兒。

生男送金條！婆婆要她跟大嫂「比賽生小孩」 網笑：有皇位要繼承？

有位媳婦抱怨她婆婆非常傳統，常問同住的她和大嫂「何時才能抱孫」，甚至還開玩笑要她們比賽生小孩，揚言「生男生會給一兩金條」，就在她懷孕後，婆婆一連串偏心行為讓她和大嫂降到冰點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。