生男送金條！婆婆要她跟大嫂「比賽生小孩」 網笑：有皇位要繼承？

有位媳婦抱怨她婆婆非常傳統，常問同住的她和大嫂「何時才能抱孫」，甚至還開玩笑要她們比賽生小孩，揚言「生男生會給一兩金條」，就在她懷孕後，婆婆一連串偏心行為讓她和大嫂關係降到冰點。

原po在Dcard發文，說原本和大嫂關係良好，但她先懷孕後一切都變了。原po請假在家待產，婆婆天天雞湯伺候，還開玩笑說「進這個家沒多久就懷孕，以後土地分比較大塊給妳」，之後婆婆把大嫂當丫鬟使喚，洗碗、端菜、切水果等家事都丟給她，原po什麼家事都不用做，大嫂私下抱怨，「懷孕有什麼了不起？又不是斷手斷腳要人服侍」。

原po表示過意不去，買了禮物想安慰大嫂，此舉卻又惹怒大嫂認為她「假好心」還出手推她，果然又引起家庭糾紛。大哥怒罵妻子，「人家懷孕妳還這麼不小心...如果小孩出問題，妳生一個賠人家嗎？」大嫂怒不可遏：「生個毛...你每天加班晚上都硬不起來，生不出來是我的問題嗎？」

原po說，當場全家氣氛凝結，公公下令吃飯，全家就在一片靜默大嫂邊流淚之下吃完這頓飯，原po感嘆「真的是人生吃過最漫長的一次晚餐」。下周婆婆要出國玩，婆婆要求大嫂天天煮湯給原po進補，原po想回娘家住一段時間，婆婆也不准，她大嘆「現在真的裡外不是人」。

網友傻眼，「看來你公婆家有皇位可以繼承，才能讓兩媳婦住一起，婆婆又拿出土地金條讓你們較勁」、「公婆同住都很不容易了，你婆婆還引戰妳們妯娌之間，挺有事的，而且真的該吃補的是大哥吧」、「笑死！大哥不舉全家都知道了」、「八點檔很需要妳家的題材」、「大嫂嗆得好，我要看到血流成河」、「八點檔都演800遍了，只差大嫂離婚整形換臉再從國外回來了」、「笑死你婆婆說不准回娘家就不回，這麼乖」、「我看不是比生小孩，是比誰先離婚吧！」

不少人勸原po將心比心，「勸妳最好改善妯娌關係，表明跟大嫂站同一陣線，不然到時大哥一家搬出去，看妳還有沒有好日子」、「如果我是妳就會站出來幫大嫂講話，妳怎麼能只接受呢？」、「可以用其他理由回娘家，例如很久沒回去過去住幾天，也比真的讓大嫂天天煮湯好」、「妳大可出聲請先生去洗碗，如果妳享受大嫂的服侍只有內心覺得不妥，那跟霸凌共犯沒兩樣啊？」、「只能說婆婆現在對妳是蜜月期，小孩生出來之後就有妳受的了，趕快搬出去吧」。

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