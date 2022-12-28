大姑要求弟媳娘家「燉雞湯」給她喝 網傻眼：臉皮也太厚！

婆媳問題是家庭和睦相處的一大難題，而姑嫂之間也很容易發生爭執，日前有位媳婦抱怨每天都被「毒姑」指責「媳婦是外人，跟我們不同姓」，還要求她的娘家幫忙張羅懷孕的補品、珍珠粉以及雞湯，網友看完狂批「真是有夠不要臉」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，她在婆家常被大姑指責是外人，因為姓氏不一樣，總是對她說「妳又跟我們不同姓」，而且大姑還會把自己在家的地位抬得很高，主導婆家的情感，並操控婆家與原PO的關係，還喜歡把原PO對於婆家的孝心切割為「禮儀」。

原PO表示「毒姑懷孕的時候，曾經明示我，要我娘家的媽媽燉湯給她喝，那時我手藝真的不好，婆婆又是重油重鹹派的，孕婦嘴挑剔，所以才想要我媽燉湯」，當時大姑還因此被她老公罵「妳怎麼這麼不要臉」，這個要求才因此作罷。

過沒多久，大姑從婆婆那裡問到原PO娘家電話，直接打電話要求原PO媽媽送雞湯，還要買補品、珍珠粉，等到補品、雞湯都喝完了，有一天婆婆才告訴原PO她媽媽都有送雞湯給大姑喝，她才得知這一切離譜的事情。

對此，網友批評「巫婆毒姑臉皮厚，有其母必有其女」、「可以好好勸勸妳媽，婆家會這麼不要臉，大姑也不可能對妳好，媽媽幹嘛順從呢？大姑自己有婆婆、有媽媽，還討到別人家，乞丐嗎？」、「妳娘家媽媽會對毒姑好是看妳的面子，希望毒姑在婆家不要為難妳，妳媽媽在為妳鋪路，但感覺毒姑是在利用妳媽」、「她不請自己的婆婆，要請親家母燉？看來她在自己娘家人緣也不好」、「臉皮也太厚」。