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奇葩人妻忍10年！婚前目睹老公摸遍弟媳上下 婆婆勸「再給一次機會」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻表示，婚前即發現老公和弟媳亂來，但婆婆卻希望她可以再給機會，後來她也選擇原諒。 示意圖，非新聞當事人／ingimage
一名人妻表示，婚前即發現老公和弟媳亂來，但婆婆卻希望她可以再給機會，後來她也選擇原諒。 示意圖，非新聞當事人／ingimage

一名結婚十多年的人妻曾在婚前親眼目睹老公和弟媳有不正常的關係，雖然不是捉姦在床，但當時的畫面還是很震撼，讓她驚嚇許久。而且她跟婆婆告狀得到的回覆卻是「再給一次機會」，這段不倫戀維持了好幾年，全家人都知道，就只有小叔一人不知。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文自述為奇葩，因為不是理智派的，才會嫁到這奇葩家庭，婚前她意外撞見老公抱著小叔的老婆上下其手，甚至還伸進內衣、內褲裡，但弟媳卻沒有明顯反抗。

她說，「會驚嚇是因爲你弟的老婆很老欸…怎樣都不該玩自家人吧？」後來她向婆婆告狀，沒想到婆婆早就知情，還希望她「再給一次機會」，後來她心想，事情發生了，之後也選擇了原諒。

但從她日常觀察認為「一個銅板敲不響，不是沒道理的」。此外，婆家也很怕她會說出這件事，但她表示自己沒那麽壞，但也不是多善良的人，並透露自己目前已和老公分居，眼不見為淨。

網友們看完紛紛不敢置信說，「這樣居然還能相處十幾年沒離婚，這容忍力不容小覷」、「這種可以離了啦為什麼要忍耐？真的是奇葩家庭耶！男得那麼渣妳也要忍，以後妳會後悔」、「好噁，妳還敢共用。」

「全天下只剩一個男人？」、「當時是男友現在是老公，我到底看了什麼？」、「哇，妳好有勇氣」、「這樣就是等於默許他們的行為…」、「幼稚園的都知道性器官不能給人摸也不能隨便摸別人」還有人直言，她跟小叔都是受害人，還好她分居了，可是小叔還跟他們住在一起。

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