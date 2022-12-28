他嘆女友上班2周「被搶走」 網見偷吃對象：輸給他不冤枉

情侶交往需要互相尊重及信賴，感情才能長久。一名網友表示，自己很寵女友，不僅會付房租，買生日禮物也都買將近萬元，沒想到畢業後，才工作2個月，女友就被醫生追走，令他相當難過，「到底怎麼會這樣…我的人生到底為了什麼？」。

一名網友在Dcard「感情板」發文，他和女友是大學同科系，從大一開始交往，大學同居的房租都是由他來付，買給女友的生日禮物也都將近萬元，為了讓女友過好一點還去飲料店打工、上下學都會去載她，但今年畢業後，女友到醫院工作兩個月卻突然跟他提分手。

後來原po朋友才告訴他，「女友和醫生在一起了，而且間隔不到2週」，令他相當難過，「我明明那麼用心，結果卻輸給一個認識沒多久的醫生」，他也表示，女友和他交往時都很乖，也不是個會拜金的女人，不禁直呼，「到底怎麼會這樣…我的人生到底為了什麼」。

網友紛紛表示，「但她今天找了個醫生我好像就不會這麼氣，人本來就往高處爬，自己輸就鼻子摸摸乖乖認輸」、「輸給醫生正常吧，沒什麼好說的，我前任現在男友也是醫生…」、「拍拍，至少不是輸給+9，輸給醫師不冤枉」、「你完成階段性角色」、「當然選醫生，薪水屌打」。

有網友則表示，原po關注的只有付出的金錢，而沒有任何情感的部分「只有房租、花錢買的禮物，最後再一句拜金的女人，看起來就是你認為你女友很重視物質，但實際上重視物質的人是你」，否則不會以「錢」的角度來看「感情」。

不少網友則分析，年輕女性沒見過世面的，會以為醫生是她們此生封頂可以遇到的男人，「但等到她們發現自己還可以遇到更好的，醫生就沒那麼吸引人了，但是也就離你更遠了」、在一起多年，新鮮感肯定早就沒了，這時候有個經濟不錯的人追她，剛出社會目光短淺，很容易就被追走，「不是你輸，是她太守不住，既然她是這樣的人，早點看清對你比較好，不然婚後被綠更麻煩」、「學生時期要的是談情說愛，出了社會眼界打開了，有生活品質的談情說愛才有安全感，不同的時期追求的都不一樣，加油，提升自己，過客讓我們成長」。