小夫妻新車蒸發 公婆遭抓包惱羞：小氣巴拉！給面子才開妳的車

一對夫妻剛買了新車，才剛高興沒多久車子便被「偷走」，調查之下，發現竊賊是公婆。公公還說，「我跟你媽在外面啊！我開你的車出來給我的朋友看一下啦！買新車當然要給大家看一下啊？」

該名女網友近日在Dcard上發文抱怨，剛買新車開去婆家，還載兩老去兜風，不料隔天睡醒車子就憑空消失，後來也發現公婆同步不見，打電話給公公才知道車子被兩老逕自開出門。

她表示，先生超不爽回公公說「你為什麼沒跟我說就開車出門？我們現在要用車欸！然後你幹嘛開去給朋友看？我又不認識你那些朋友、你在哪裏？」原來公婆開著車跑去台南找朋友，然後兩夫妻在家等到傍晚公婆回來。

結果公公一進門就摔鑰匙，大罵她們夫妻倆小氣巴拉，「開個車又怎樣？不能嗎？自己兒子的車要開還要問？」「虧我朋友還一直稱讚你的車，說你新車很好開！給你面子才開你的車，你真是不知好歹！」

而且公公還讓朋友開她們的新車，之前公公就很常借她們的車給朋友開，婆婆也會，出門都讓別人開自家的車一同出遊。她曾跟公婆說過很多次這樣很危險，自己的車還是自己開，這次夫妻倆真的覺得很不行，她也自問，「還是我們就像公公說的，太自私了呢？」

底下則有網友回覆說「車子不外借不是常識嗎？」、「是啊，但看起來就是長輩又在情勒」、「看起來是公公想開新車，又覺得小夫妻在睡覺，所以就善意的不打擾人家睡眠，逕自把車開走」、「自己家人還是要講一下啊，跟父母借車不是也該說一聲？」

不過也有網友幫忙緩頰認為「車子給自家人開，哪算外借？」、「新車公婆有出錢嗎？還是都是你們夫妻出的，誰出錢誰有使用權」，但有人直言，不是誰出錢的問題，「是假設有人被你的車撞死，車牌掛的是誰的名字？」