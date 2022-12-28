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斑馬線快走完 目睹妻兒遭輾斃！外籍夫淚控公車：速度真的很快

她怨家人果皮不清、油膩鍋盤疊好疊滿 網憤教戰：撐必勝

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨每晚回到家，看到廚房的洗碗槽裡躺著一堆油膩膩的鍋盤及削完的果皮未處理。 圖擷自爆廢公社
網友抱怨每晚回到家，看到廚房的洗碗槽裡躺著一堆油膩膩的鍋盤及削完的果皮未處理。 圖擷自爆廢公社

若有同住家人生活習慣不好，真的非常令人頭痛。日前有一名網友貼出一張照片，在廚房的洗碗槽裡，躺著油膩膩的鍋盤及削下來的果皮未處理，引發網友共鳴熱烈回應。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示，如何忍受生活習慣很差的家人？每晚回到家，看到廚房的洗碗槽裡躺著一堆油膩膩的鍋盤及削下來的果皮未處理，而當事人已睡，原PO表示「即使生活40年以上，還是不理解這一切」，實在不知道該怎麼糾正。

照片曝光後，許多網友對此現象提出譴責，紛紛留言「要養米奇嗎？還是要餵食流浪的蟑螂老鼠」、「真的很受不了，如果是我看到這個我會火大」、「有一種家人，即使講再多次，生活習慣永遠都改變不了」、「這個長年下來，我也會阿雜」、「第一次我會清，第二次我會直接把不收的鍋碗都丟了，來個幾次家人就怕了」、「他們會說明天再收，就等你看不下去讓你收」、「撐必勝！就放吧，看誰受不了自己去收」、「生活就是，不是你做，就是別人做」。

有同樣經驗的網友看了深表同感「你這還好，我有一任男友的全家都不愛洗鍋碗瓢盆，每次我去他家永遠都是疊好疊滿發臭長蟲沒人要洗，都是我去就幫忙洗掉的」、「這個還好，我家的連油膩膩的鍋子都在，加害人還會說，事情是留給看不下去的人做的」、「這種人很多，而且不覺得自己有什麼不對，反而認為是嫌棄的人機車」。

也有網友稱讚原PO「任勞任怨的好女孩」、「壞習慣問題這改不了，遇到了就只能認命看不慣就自己洗吧，有遇過的就懂」、「至少還會自己動手削來吃，我家的這個根本不可能自己動手削，他只會動口吃」、「惰性成習性 ，改不過來了，這種人最好自己一個人住 ，比較不會顧人怨」。

廚房 爆廢公社 生活習慣 老鼠

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