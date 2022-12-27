她氣「那個來」揪男友一起洗澡被拒絕 網：互相尊重

女生「那個來」時會有許多不便，一位網友表示，自己月經來時揪男友一起洗澡，卻被男友以「經血很噁心」拒絕，讓她感到錯愕。許多網友留言說自己也無法接受，提醒原PO應該尊重男友的「不喜歡」；不過也有網友表示，可以理解原PO會不滿是因為男友口氣太差。

一位網友在Dcard發文表示，自己和男友本來就有一起洗澡的習慣，但昨天照常詢問男友時，男友卻回應「要不要分開或背對背洗」，讓原PO感到錯愕，男友還嫌惡的表示，自己真的沒辦法接受經血，「覺得很噁心」。原PO在文章指出，可以接受男友不喜歡月經，但自己從來沒有故意讓他看或亂丟衛生棉，月經來時還會攜帶防水毯，怕沾到男友的床，「我做到這個程度，他卻直接了當說經血噁心」，讓原PO因此大怒，「都幾歲的人了，怎麼還會不能理解經血？請問是我脾氣太差嗎？還是他講話很白目」？

這則貼文馬上引起網友熱議，多數女性網友都表示自己無法接受原PO的要求，「月經來一起洗澡我也會覺得碰到別人的血有點怪怪的」、「身為女生我也覺得很噁心」、「要是我閨蜜月經來逼我跟她洗澡，我也會覺得超噁心」、「以前住宿舍的浴室下面是相通，經常有經血飄過來，真的超噁！女生都不能接受，何況是男生」。

許多網友也不解，男友先前就表達過不喜歡月經，原PO卻還要他一起洗澡，也算是變相的「不尊重」男友，「妳可以尊重他不喜歡月經，但洗澡不就會看到嗎？」、「接受月經跟接受來月經的時候一起洗澡還是有差別的，不要把對方不接受經期一起洗澡直接滑坡成不接受妳的月經」、「妳可以尊重他的不喜歡嗎」、「真的沒必要互相折磨啦」、「無法接受不行？為什麼要逼他？妳可以接受他一邊洗澡一邊尿尿嗎」、「感覺像是知道自己無法控制的拉肚子，然後還去問另一半要不要一起洗澡，不也很噁心嗎」。

但也有人緩頰表示，可以理解原PO是因為男友講話太直接，才斷了理智線，「就是男生白目，沒辦法接受經血當然沒問題，明明可以說其他理由，卻用最糟的方式，虧妳還處處替他想」、「他說話真的太直接了，當下妳的反應感覺受傷是合理的」、「他理不理解和他覺得噁心是兩回事，他可以覺得噁心沒問題啊，他錯就錯在講話太直」、「原PO只是要個尊重而已啦，畢竟月經要跟隨著女生很久很久，也是女性不可缺的一個生理象徵，希望大家可以用更多的角度去想想」。