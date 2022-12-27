煮飯只是女人的事？婆婆總說外食有毒 聽到小孩講「奶奶說」就快崩潰

婆媳問題是許多家庭的世紀難題，日前有一名媳婦上網發文表示，婆婆一直嫌棄她不會煮飯，她受夠這種情緒勒索，現在只要聽到小孩講「奶奶說」兩個字，就極度反感厭惡，她不解「煮飯為什麼只是女人的事？」

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，在與老公交往的時候第一次遇見婆婆，婆婆問會不會煮飯，她說不會從來沒有煮過，婆婆馬上轉頭跟兒子說：「不會煮飯的女人，你以後要娶來幹嘛？」到了結婚的時候，婆婆跟她娘家說：「沒關係，我很會煮，我煮就好啦！」現在洗腦小孩說：「外面的東西有毒，外面東西不好吃，不能吃外面，吃外食會基因突變。」

原PO表示，老公因為外食跟婆婆抱怨快得憂鬱症，一直叫婆婆來家裡煮飯，再讓婆婆來私下嫌棄她，她受夠這種情緒勒索，結婚前就知道她不會煮飯，也說都能接受，現在何必這樣？現在只要聽到小孩講「奶奶說」兩個字，就極度反感厭惡。

原PO表示可以學煮飯，但不想是被這種抱怨的方式或情緒勒索的方式才煮的，感覺很差。其實平時大概一個星期會煮1～2次，被抱怨後就天天煮。不解老公為什麼不學只會抱怨，煮飯為什麼只是女人的事？

貼文一出立即引發熱議，不少網友為她抱屈，憤憤不平表示，「她的人生只有煮飯嗎？」、「那為什麼老公不學呢？」、「老公不想吃外食叫老公自己學啊，乾你屁事」、「老公是豬隊友沒什麼好說的」、「這種老公只是把妻子當奴僕使喚的媽寶而已」、「不要煮，各自處理，自己買自己」、「煮啊！三餐黑暗料理餵食他們吃幾天，婆婆跟媽寶老公就會自動尋找新的解決方案了」。

不過也有不少網友表示，「學會煮菜不難，你愛你的家人嗎？愛妳的小孩嗎？請學會煮菜」、「煮菜真的不難，煮孩子愛吃的，其它人自己想辦法」、「我以前也是不會煮，後來嫁進這家，開始學煮，沒辦法」、「教導下一代男女都要學，不管有沒有結婚，至少不會餓死，外食雖然方便，但是吃久了會膩」。