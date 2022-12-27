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富帥老公重男輕女「不幫女兒付學費」 人妻再產一子決斷離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太不滿丈夫重男輕女太嚴重，雖然後來生下男孩但還是決定離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太不滿丈夫重男輕女太嚴重，雖然後來生下男孩但還是決定離婚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

挑選感情對象，比起收入、外表等條件之外，更重要的是另一半的性格是否和自己契合，彼此能不能互相尊重。近來日本媒體，就報導了一則感情糾紛。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名咲子的40歲女性，四年前和一位男子結婚。男方今年43歲，過去就讀知名國立大學醫學系，但後來選擇經商，目前已經是一位事業有成的公司老闆，全身上下行頭超過千萬日幣（約相當於新台幣231萬元），還有著和明星一樣帥氣的外貌。

不過結婚之後，咲子才發現老公非常小氣，儘管光一支手錶就價值不斐，平時卻不肯給咲子多少生活費花。而且觀念上還非常重男輕女，咲子後來生了一位女兒，結果老公一看到是女的，就聲明「以後我不會付她的學費」，讓咲子非常不能諒解。

咲子後來還發現，每當她有事暫時回娘家，老公都疑似會帶著其他女性到家中幽會。後來，老公再沒有取得咲子同意之下，強制進行性行為，使得咲子再度懷孕。這次經過檢驗後，確定是一位男孩子，讓老公感到非常開心。

不過對咲子而言，她已經無法忍受老公的種種行為了。她趁著和女兒回到老家，準備告知懷孕的時候，順便委託了徵信社進行調查，確切掌握了老公外遇的證據。於是咲子在生下孩子後，直接和老公攤牌離婚。最後她成功得到一筆慰問金，以及小孩子到22歲的養育費用，成功離開看似外在條件不錯，性格卻讓人不敢恭維的老公。

結婚 離婚 性行為 外遇

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