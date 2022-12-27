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好不容易找到適合孩子的補習班 人妻卻和老師滾床讓一切毀了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太好不容易找到適合孩子的補習班，但卻發生外遇被迫中止。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太好不容易找到適合孩子的補習班，但卻發生外遇被迫中止。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時外遇出軌，往往發生在與舊識重逢，意外擦出火花的時候。近來日本媒體，就有像這樣的一則感情糾紛。

根據日本媒體「FORZESTYLE」報導，一位化名近藤京香的女性，丈夫是一位知名企業的員工，對小孩子的功課非常在意。於是在孩子三年級暑假開始，京香就開始幫小孩找尋補教資源，並且讓他進到一間以升學率著稱的補習班內。然而，小孩子雖然當初入學時，成績在同齡學生中算最好的，但進到補習班後的學習興致卻越來越低，逐漸掉到中段左右的位置。

就在京香感到擔心的時候，她某次回到娘家故鄉時，意外遇到國高中的同學冰室遼太郎。遼太郎過去考上早稻田大學，並且一度在知名企業工作，但因為希望從事補教業，於是後來自己開設個人補習班授課，旗下學子的升學率相當不錯。這讓京香動了心，決定把小孩子轉到遼太郎的補習班。

然而，雖然孩子轉給遼太郎指導後，成效明顯有所提升，而且孩子也喜歡新的唸書環境，但隨著多次接送，京香也和遼太郎的關係越來越接近，最後發生了外遇關係。遼太郎還因此多給孩子上了幾次免費的課程，表示學費因為「發生關係」而抵掉了。

最終紙包不住火，京香因為手機訊息，導致外遇關係遭到曝光，與遼太郎的補習也強制遭到中斷。如今除了孩子大受打擊，成日窩在家中之外，夫妻間的感情危機更是一觸即發，也讓京香已經無暇顧及孩子的課業問題了。

補習 外遇 兩性關係 性行為 升學

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