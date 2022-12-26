還是台男好！女大生赴日交換大受衝擊 揭露日男紳士外表下「如狼似虎」

許多嚮往日本文化的台灣人，可能會選擇到日本求學或工作，以便更加深入了解當地人文風情。近日有名到日本交換的女大生透露，她發現日本男生與自己想像中的相去甚遠，雖然表面紳士有禮，卻經常對女生品頭論足，且一天到晚想要把妹，連表明已經有男友的她都遭到追求，讓她直呼還是台灣男生好。

一名女大生在Dcard發文分享，她目前正在日本某所大學當交換生，並加入了大學裡的旅行社團，社團總人數多達100人，實際經常參與活動的約莫20-30人，她在裡頭也認識不少中國人和日本人，大家會相約週六一起自駕出去玩，起初她非常讚歎日本男生的舉止紳士，「他們很溫柔很體貼，穿著得體，都會主動幫忙拉椅子，社團裡的男生幾乎都18歲，但跟台灣18歲男生比起來穩重很多」。

不過長期相處下來，原po卻漸漸感到不對勁，社團中的日本男生雖然表面紳士，但經常在私底下口無遮攔地評價女生，相反地，女生卻被要求講話不能太直接，一定要輕聲細語，「女生不能罵髒話，但男生可以，女生要軟軟柔柔才受歡迎，我跟他們社交的很鬱悶」。

原po無奈說，「他們真的很喜歡『色戀』這檔事」，也就是日語中專指性愛的詞彙，不同於單純的戀愛意涵，因此社團的女孩們在加入社團後都被男生猛烈追求，她雖然已經在社團公告她在台灣有男友了，卻同樣被鮮少聯繫的男生告白，「他們簡直像披著羊皮的狼，很飢渴，那種被虎視眈眈注目著的感覺很不舒服」。

原po補充，其實這也只是她在日本待上一陣子的見聞，也有可能是這個社團的男生剛好這樣而已，又或是她在台灣的生活圈比較單純，「也許台灣男生也會，但至少在台灣活了21年，沒有像待在日本短短幾個月這麼不舒服過」。

貼文一出，吸引超過千人討論，有人認為日本男生本就大男人主義居多，「其實日韓真的只有劇夢幻，性別刻板超誇張」、「日本本來就是父權主義極嚴重的國家之一」、「日本酒會的氛圍真的很糟，我參加幾次觀看後，發現藉酒講話的日本男性真的什麼都敢說，明明才喝幾杯」。

也有人指出，男生好色其實不分國籍，「男生不分國度都很飢渴吧」、「台灣也是，只是表面演得好而已」、「是台男不敢而已，心裡想的其實差不多」。

另有網友認為這與交友圈關係很大，「要看妳處的環境吧，怎麼能用什麼國家的人來分呢？假如你今天參加的不是育樂性質的社團，妳遇到的人可能就大大不同了」、「我認為社團性質也影響很大，以我個人經驗，很多去參加服務型社團和康樂型社團的朋友本來就是奔著打砲或交女朋友去的，所以個性跟行為上會比一般人來得激進和有侵略性」。