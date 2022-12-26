快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

兒子沒房慘遭多年女友分手 爸媽自責：沒能力幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
有父母因沒錢幫兒子買房感到自責。示意圖／ingimage
有父母因沒錢幫兒子買房感到自責。示意圖／ingimage

經濟能力是許多人步入婚姻的先決條件，近日有男子就因沒房產遭多年女友提分手，其父母為此深感自責，感嘆身為父母卻沒幫上兒子半點忙，不過網友們紛紛勸其看開，直指買房本就要靠自己，怪不得父母。

有網友在Mobile01詢問，「兒子因為沒房被女友分手你會自責嗎？」他表示，兒子已經成年且差不多到了適婚年齡，約26到34歲，兒子和女友感情不錯且論及婚嫁，但是女友開出的婚嫁條件必須有兩房一廳的婚房，且明確表示不接受租房和扛房貸，以兒子的經濟能力來說，要買房是難如登天，自己也沒有能力幫兒子出錢買房，結果最後兒子被交往多年的女友甩了，他好奇為人父母遇到這類情形，是否會因為幫不上兒子半點忙而自責。

多數網友們認為父母不用因此怪罪自己，「那是你家公子太遜吧」、「那麼因為身高、長相、學歷等等因素，當老爸的是不是都要自責？」、「不管兒子或女兒，都不需要因為資產而自責，比資產、遺産比不完的！」、「不會，為什麼我沒房會是我爸的錯，我沒房關我爸屁事」。

也有人點出，若因為沒房就分手代表兩人根本不適合，「這女孩當兒媳婦你有喜歡嗎？你也能挑啊！不能共苦以後就不用同甘了」、「如果男女雙方年輕時，不是靠自己雙手打拚共患難，未來人生有更多挑戰的事怎辦？建議多考慮」、「不會，我會替我兒子開心，因為我幫他排除一位拜金女」。

分手 買房 遺產 親子

延伸閱讀

嫌父母又老又病「照顧太麻煩」 無業男啃老35年狠心勒死他們

婆婆偷窺 媳婦無法忍受上網求救 網教一招保證就乖了

他愛新成屋卻屢遭長輩嫌太小 網見這原因：乖乖聽話吧

婆婆要求打掃小姑小叔房間 媳婦嗆「我不是被賣來當女傭的」

相關新聞

兒子沒房慘遭多年女友分手 爸媽自責：沒能力幫忙

經濟能力是許多人步入婚姻的先決條件，近日有男子就因沒房產遭多年女友提分手，其父母為此深感自責，感嘆身為父母卻沒幫上兒子半點忙，不過網友們紛紛勸其看開，直指買房本就要靠自己，怪不得父母。

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

金玉涼言

別人成功，後台有夠硬；自己成功，一步一腳印。

【心情點滴】陳虹珠／從今以後

剛退休的前幾年，夜裡時常噩夢。

【生活點滴】量地喫風／養豬戶

今早，母親阿丁來電。我掛斷，回訊息：上班。她傳了照片來，一個寄到老家的包裹，上頭寫了我的名字，寄件人是高雄貝妮斯甜點。誰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。