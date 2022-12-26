兒子沒房慘遭多年女友分手 爸媽自責：沒能力幫忙

經濟能力是許多人步入婚姻的先決條件，近日有男子就因沒房產遭多年女友提分手，其父母為此深感自責，感嘆身為父母卻沒幫上兒子半點忙，不過網友們紛紛勸其看開，直指買房本就要靠自己，怪不得父母。

有網友在Mobile01詢問，「兒子因為沒房被女友分手你會自責嗎？」他表示，兒子已經成年且差不多到了適婚年齡，約26到34歲，兒子和女友感情不錯且論及婚嫁，但是女友開出的婚嫁條件必須有兩房一廳的婚房，且明確表示不接受租房和扛房貸，以兒子的經濟能力來說，要買房是難如登天，自己也沒有能力幫兒子出錢買房，結果最後兒子被交往多年的女友甩了，他好奇為人父母遇到這類情形，是否會因為幫不上兒子半點忙而自責。

多數網友們認為父母不用因此怪罪自己，「那是你家公子太遜吧」、「那麼因為身高、長相、學歷等等因素，當老爸的是不是都要自責？」、「不管兒子或女兒，都不需要因為資產而自責，比資產、遺産比不完的！」、「不會，為什麼我沒房會是我爸的錯，我沒房關我爸屁事」。

也有人點出，若因為沒房就分手代表兩人根本不適合，「這女孩當兒媳婦你有喜歡嗎？你也能挑啊！不能共苦以後就不用同甘了」、「如果男女雙方年輕時，不是靠自己雙手打拚共患難，未來人生有更多挑戰的事怎辦？建議多考慮」、「不會，我會替我兒子開心，因為我幫他排除一位拜金女」。