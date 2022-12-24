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交友APP約炮遇「兄弟的文靜女友」男生問感情狀況對答超展開

香港01／ 文・布萊恩
男生上APP約炮友，竟遇到兄弟的文靜女友。此為示意圖，與當事者無關。圖片來源：Ingimage
男生上APP約炮友，竟遇到兄弟的文靜女友。此為示意圖，與當事者無關。圖片來源：Ingimage

任何人都有不為人知的一面！有台灣男子於網上發文表示，日前於交友App約炮（性行為）時，竟然遇上兄弟的女友，驚訝對方平日很文靜，沒想到私底下卻相當「開放」，令他猶豫是否要告訴兄弟，「雖然不想介入他們兩個的感情，但我真的很不想他繼續被這種女人騙欸，救命喔」。

該台男於Dcard討論區以「在約砲軟體上看到兄弟女友」為題發文，指自己是「單身狗」，平日愛在約炮App上求「抱睡」或「炮睡」，也常常遇到其他單身朋友或「朋友的朋友」，「其實也都沒什麼，單身嘛想怎麼玩都可以」，未料這次這個「朋友的朋友」，卻令他相當驚訝。

樓主指出，他前幾天在交友App看到疑似兄弟交往3年的女友，「除了真的長得很像之外，連暱稱、發在上面的照片都跟IG一樣」。樓主起初懷疑兄弟的女友被盜用照片，惟他聊天試探後發現，該女生居住地、就讀大學等個人信息都與兄弟女友一樣，確信該女生就是兄弟女友本人，而女生的回答亦讓他驚訝，「我還故意問她有沒有男友，她說前陣子剛分手，但明明前幾天我們大家才剛一起吃過飯，她也有出現」。

樓主於是向兄弟打聽最近與女友的情況，對方即「一臉問號」反問「幹嘛發神經問這個」，樓主只有裝傻打圓場，惟仍在煩惱是否要告訴兄弟真相，「他女友平時看起來很文靜，不知道他會不會信我。雖然不想介入他們兩個的感情，但我真的很不想他繼續被這種女人騙欸，救命喔」。

帖文引來網友熱議，不少人認為樓主應該告訴兄弟，「這種就直接說吧，朋友會感激你的」、「不要講明，跟你兄弟說我覺得你女友最近怪怪的，留意她一下。剩下的交給你兄弟自己去查吧」。也有人建議樓主再進一步核實，「繼續聊，看她有多衰」、「被盜照片也不是不可能吧」、「你先約約看，出來的是不是同個人」。樓主煩惱是否要告訴兄弟真相。

但亦有網友指出情況太誇張，質疑事件真偽，「大家不用太認真，這篇文章我有印象，之前就看過了，業配無誤」、「你這個業配太低端了，客戶會生氣喔」。

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文章授權轉載自《香港01》

女生 單身 性行為

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