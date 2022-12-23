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婆婆要求打掃小姑小叔房間 媳婦嗆「我不是被賣來當女傭的」

聯合新聞網／ 綜合報導
自古以來，婆媳問題是每個家庭難解的問題。示意圖／ingimage
自古以來，婆媳問題是每個家庭難解的問題。示意圖／ingimage

多數女性同胞都不願意結婚後住在夫家，原因就是容易有婆媳紛爭，有一名女網友在臉書分享同事的經驗，她說女同事被婆婆要求整理家裡，就連小姑、小叔的房間也要打掃，貼文讓許多人看了氣炸，認為婆婆的要求太過份。

原PO在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」寫道，女同事剛結婚時，婆婆就要求「入門媳婦不只要清潔整個家裡，更要用心幫小姑、小叔把房間打掃好」，讓這名女同事聽了很不是滋味，隨即回嗆說自己是跟老公結婚，不是被賣來當女傭的，這讓原PO聽了嚇好大一跳，「現在的年輕妹妹講話這麼直接，會不會一下子就在婆婆面前黑掉了呀」。

多數鄉民都力挺這名女同事，「這樣很好啊，直接把話說清楚，總比一邊做一邊抱怨好」、「黑化了也好，省事，不要等自己真心相待，換來的卻不是人的對待才在嘔」、「遇到這種無理要求，直接黑掉是正確的好嗎？」、「早黑早享受！這種家庭遲早都會黑，不如一開始就黑」、「這種病態婆婆黑掉也沒差吧」、「黑了才好啊！不合理的要求當然要拒絕，不拒絕以後就不要抱怨」。

其他人也抨擊婆婆的要求太無理，「提出這要求的婆婆才誇張吧！她的兒子女兒應該好手好腳吧？」、「她說的也沒錯，打掃房子就算了，小姑、小叔的也要清掃，那不是娶媳婦，乾脆娶女傭就好」、「小姑小叔是沒長手還是沒腳，婆婆也沒長腦，提這是什麼要求？」、「人家也是人生父母養，為何要顧慮婆婆感受犧牲自己呢？」、「就因為結個婚而已就要這樣要求，他們家是有給了啥對等或更高的條件了嗎？」、「媳婦也是好人家女兒啊，也是人家心頭上寶貝，憑什麼要伺候婆家大小」。

婆婆 媳婦

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