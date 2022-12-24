討抱抱、狂傳訊息 熱戀期情侶「這些」行為旁人好無奈？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「熱戀期情侶行為」相關話題聲量，帶您了解網友熱議能夠馬上看出情侶處於熱戀期的五種行為。

熱戀期是交往期間最美好的時刻，每天與另一半都彷彿有說不完的話、約不完的會以及規劃不完的將來，濃密的戀愛粉紅泡泡，甚至連旁人都能從情侶間的互動氛圍中一眼看出！到底除了對視時愛心型的眼神外，正處於熱戀期中的情侶還有哪些特徵呢？

熱戀情侶見面就捨不得分開 不能見面時電話、訊息也不能斷

▲TOP5熱戀期情侶行為 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

走在路上時，很容易從「肢體接觸」上發現情侶的戀愛階段，從十指緊扣的牽手、分不開的擁抱，到蜻蜓點水的親吻，甚至是熱烈的擁吻，都能讓人一眼就發現這對戀人正是熱戀的時候！處於熱戀期的網友，分享自己與男友交往後「牽手走在路上的時候，都很努力在克制我想抱抱的心情」、「每次看四下無人時就會和男朋友討抱抱」，不管何時都想與對方緊緊貼在一起，分享對方的體溫；也有網友表示，牽著手除了安心以及帶來小鹿亂撞的感覺外，在看到前方有來車時，男友會大力地握一下手，讓她有「備受呵護的感覺」，認為單從一個小小的舉動，便能看到對方的細心。

而在見面之外的時間，「電話、訊息不間斷」似乎也是熱戀期情侶必備的行為，如網友分享自己原本不愛回訊息，在交男友後「常常把手機拿起來看他傳訊息了沒」，表示就算懶得理其他人的訊息，也不會忽略交往的對象；除此之外，秒回、動輒講上兩三小時的電話也是熱戀期情侶常做的事情，網友分享自己與男友「幾乎每天都會視訊，再累都要看對方一眼、聽聽聲音」，以此解決相思之情。不過也有網友發文抱怨「學長熱戀期也不要太扯，上班時間一直傳訊息」，無奈表示希望處於熱戀期的情侶們還是要注意一下聊天的場合及時機，避免影響到工作或是他人。

另外，「捨不得分開」也是熱戀期情侶的特徵之一，分離對於他們來說就像世界的盡頭一般，總是在見面後便不想分離，希望可以一直黏在一起。有網友分享自己的朋友原本不喜歡與他人見面過於頻繁，但在交往後「完全變成一個超級黏人精，就算只有短短30分鐘的見面機會也不放過」，表達戀愛真的會使人改變，會讓人看到令人意外的一面。但也有網友持不同意見，認為「看個人個性，我再喜歡都不會黏著」，建議大家還是要找到雙方喜歡的相處模式，不要單看一項行為就評斷另一半愛或不愛自己。

戀愛的氛圍難以隱藏，熱戀期的表現更是如此！你是不是也正處於熱戀中，或是發現身旁的好友正與戀人難分難捨？快加入網友們的討論，分享你的經驗吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》