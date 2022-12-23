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詐騙甜喊「My love」婆婆暈爆秒匯6萬 媳婦氣炸：沒錢繳保費有錢被騙

聯合新聞網／ 綜合報導
網路交友詐騙層出不窮，不少人還專挑老年人下手。示意圖/ingimage
網路交友詐騙層出不窮，不少人還專挑老年人下手。示意圖/ingimage

網路交友詐騙層出不窮，不少人還專挑老年人下手。一名人妻就分享，婆婆瞞著全家要匯款給一名外國網友，被阻止還大罵家人，讓媳婦氣炸「之前不是說沒錢繳保險費？現在就有錢給騙子」。

該名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，一名自稱是美國人的網友，說自己在台北被開槍沒錢住院，要婆婆匯1.2萬元給他，家人得知後上前攔阻，卻被婆婆大罵「要是我朋友死了，一定做鬼也會來找我們」，但最後他們硬是阻止，且偷偷將該網友從婆婆的好友名單中刪除。

沒想到該網友又從臉書發好友邀請給婆婆並成功加回好友，不過這次卻改口說人在印尼，國籍也變成英國，結果婆婆竟還想瞞著大家去匯款六萬元，讓原po氣炸「有時候我真的很想給她巴下去，啊之前不是說沒錢繳保險費？現在就有錢給騙子」。

原po也附上婆婆與網友的對話紀錄，只見該網友稱呼婆婆為「My love」，並要求婆婆匯款6萬元說是要買手機。

婆婆與網友的對話紀錄，只見該網友稱呼婆婆為「My love」，並要求婆婆匯款6萬元說是要買手機。圖擷自毒姑九賤婆媳討論區
婆婆與網友的對話紀錄，只見該網友稱呼婆婆為「My love」，並要求婆婆匯款6萬元說是要買手機。圖擷自毒姑九賤婆媳討論區

文章曝光後，令許多網友們看傻眼，紛紛留言「妳開個帳號，弄個帥哥頭貼先讓婆婆把錢給妳好了」、「她一看到my love就暈船了，不是說是錢啦！捐顆肝、腎、骨髓之類的，她也會義無反顧的啊」、「找警察好好教育一下」、「被詐騙的真的都喊不醒，好像被下蠱一樣」。

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