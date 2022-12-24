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婆婆天天打視訊電話問候 空姐後悔沒有看清先生是媽寶

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太婚後不滿婆婆的各種騷擾行為，感慨當初婚前沒有謹慎考慮。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太婚後不滿婆婆的各種騷擾行為，感慨當初婚前沒有謹慎考慮。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婆媳相處問題，經常是婚姻中容易引起爭論的地方。若沒事先弄清楚另一半家庭的狀況，婚後產生衝突的機率也比較高。近來日本媒體，就報導了類似的感情案例。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名永井充希的39歲女性，本身是某家航空業者的空姐。後來她和一位在知名銀行上班，名叫弘也（化名）的男子結婚，並懷孕生下了長男。因為產休的關係，充希暫時在家中顧小孩，打算讓兒子進到幼兒園後，再考慮回到工作崗位。

然而，就在結婚生子之後，每個晚上婆婆都會打視訊電話來話家常，嚴重干擾充希的安寧。而且還以兩週的一次左右的頻率，從老家寄送大量的東西，其中包括味道強烈的自製醃製食品，以及土氣到不行的各種衣物，而充希根本不想要這些東西。

充希曾經向老公抱怨過婆婆的行為，不過她後來發現，原來丈夫根本就是個媽寶，不管跟他怎麼說，他都會以不想違背母親為由，最後一切不了了之。這讓充希感到相當後悔，認為自己在結婚之前，應該事先更瞭解丈夫和夫家的個性才對。

當初在婚前，雙方家屬會面時，對方曾經建議充希「當個家庭主婦就好」，一度引起充希母親的擔憂，希望她能謹慎考慮結婚的事。如今想來，或許應該聽從母親的建議。現在的充希，只希望再等三個月，讓孩子能送進幼兒園照顧，如此一來她就可以回歸空姐工作，並以此為由拒絕婆婆的騷擾。

結婚 婚姻 婆媳紛爭

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