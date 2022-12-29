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常傳兒時照給孩子說「你小時候好可愛」青少年心聲：想封鎖爸媽！

聯合新聞網／ BabyHome
常傳兒時照給孩子說「你小時候好可愛」？青少年心聲：想封鎖爸媽！根本黑歷史。（圖片來源／pexels）
常傳兒時照給孩子說「你小時候好可愛」？青少年心聲：想封鎖爸媽！根本黑歷史。（圖片來源／pexels）

【文：武美齡】

你覺得的可愛萌照，可能是孩子心中的黑歷史，家長們別太常傳兒女的嬰幼兒照片給孩子，一位國三少女就發表文表示想把爸爸的帳號封鎖，因為父親過於頻繁分享自己的童年照，讓她覺得非常厭煩。

光陰似箭，許多家長總覺得孩子長大得飛快，不禁緬懷起兒女嬰幼兒時期的萌樣，更進一步分享可愛兒時照片給孩子共享，殊不知已造成兒女困擾。

一位國三女孩上網發文表示，爸爸每天照三餐傳訊分享她小時候1～3歲的照片，「還跟我說，你小時候笑的樣子多可愛，小時候怎樣怎樣的......」。女孩提到，一次兩次還能忍受，但照三餐傳真的很厭煩，好幾次想封鎖爸爸。

為何不想收到兒時照片？國三女孩表示「現在覺得小時候的照片是黑歷史，恨不得全部把那些存照片的硬碟摔爛！有一次被同學看到還被拿來開玩笑，真的很生氣！」

她也曾和父親多次講過別再傳照片，但爸爸似乎怎麼講也講不聽，「他總是說，不准說是黑歷史，每張照片都一定要留，沒有那些怎麼有你......」。女孩困擾求援，不曉得該怎麼向爸爸表達比較好？因為不想再看到小時候的照片了。

圖片來源／學生的心聲筒
圖片來源／學生的心聲筒

網友回應，「對你來說是黑歷史，對父母來說，即使你們長大模樣、個性、想法變了，也依然是小可愛」、「再10年，現在這篇發文也會成為你的黑歷史。」

兒童福利聯盟曾針對國內國小五、六年級的學生進行調查，發現孩子們對於家長總愛對著他們拍照，以及未經允許就分享他們的照片和隱私，感到厭煩。也有律師表示，若父母於上傳孩子兒時影片，但孩子長大後覺得丟臉，確實可依法向父母請求損害賠償。

BabyHome的家長們也遇過青春期孩子的類似狀況，同時也提出幾個親子相處意見：「孩子開始有自己的主見了，溝通的時候爸媽若一面的否定他的想法，他的做法，那不用溝通了」、「青春期特別在意自主權和選擇權，假如沒有得到滿足，很容易會鬧出一些小情緒」、「這個階段孩子在重新認識自己、尋找自己定位......爸媽以及孩子本身都要以更包容、更正面的心態來面對」、「父母要以身作則......多站在孩子的立場想想」。

家長常傳孩子兒時照片，讓國中生女孩覺得厭煩。（示意圖，圖片來源／pexels）
家長常傳孩子兒時照片，讓國中生女孩覺得厭煩。（示意圖，圖片來源／pexels）

爸爸 父母

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