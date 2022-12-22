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2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

正常嗎？她驚見教練男友和女學員「互稱寶寶」 對方1理由讓她氣瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現健身教練男友和女學員互稱「寶寶」，她氣瘋質問男友，對方卻冷靜地說「這只是為了要賣課抽成的必要之惡」。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友發現健身教練男友和女學員互稱「寶寶」，她氣瘋質問男友，對方卻冷靜地說「這只是為了要賣課抽成的必要之惡」。情境示意圖。圖／Ingimage

男女之間交往存在不可觸碰的「底線」，一旦越過底線就會種下心結，很難再彌補關係。日前一名女網友發現從事健身教練的男友變得很怪，不僅不再主動分享近況，對她的態度也有所轉變，她好奇之下看了男友通訊軟體的對話紀錄，竟然發現男友和女學員互稱「寶寶」，然而，男友面對質問卻直白回應「這只是為了要賣課的必要之惡」，讓女網友感到心寒無法接受，也在網路發文詢問「難道學員跟教練之間不應該保持距離、堅守底線嗎？」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，男友改行當健身教練才沒多久，行蹤和狀態都變得很不對勁，不僅對她態度有所轉變，也不再主動分享近況，她的直覺認為「事情沒那麼簡單」，因此打破了「從不看男友手機」的戒條，偷看了男友Line的對話紀錄。

然而不看還好，一看氣瘋，原PO發現男友私下和女學員親暱互稱寶寶，且聊天內容十分下流，「我沒看完實在覺得太噁心」，她忍不住質問男友，對方卻冷靜地說「這只是為了要賣課抽成的必要之惡」

女網友發現男友和學員互稱寶寶，且聊天內容很下流。圖／擷自Dcard
女網友發現男友和學員互稱寶寶，且聊天內容很下流。圖／擷自Dcard

原PO無法接受此說法，接著氣著說「學員跟教練之間不應該保持距離、堅守底線？」，沒想到男友先發制人質問原PO「該不會以為我是出軌了吧？」，也說道如果未來要一起買房就需要工作賺錢，讓原PO當場無話可說，只能發文尋求網友意見，「實在覺得男友好陌生好噁心，到現在還接受不了...想問大家我應該相信男友所說的必要之惡嗎」。

貼文一出引發討論，許多人為原PO抱不平，紛紛勸她分手「姊，妳都說內容下流了...叫學生寶寶正常嗎，這種問題還要來問？想聽別人說正常？」、「相信？我真的原地嚇到」、「還不分是要留著過年？」、「情緒勒索囉！妳問他學生與教練之間的界線，他卻用一起買房的夢想來說嘴？標準的問a答b啊」、「一點都不正常，我男友也是健身教練，都是叫女生『姊姊』，男生『大哥』」。

但也有網友解釋，這狀況確實可能發生，有時候健身教練和女學員也需要逢場作戲，「健身教練叫學員『寶寶』，就是希望學員多買課程」、「我之前也是健身教練，只有這樣女學員才會買課，體諒一下」、「有些教練會用類似哄女友的曖昧方式推銷女學員課程，我本人最討厭這種！我是花錢來健身的不是來談戀愛的」。

健身 情緒勒索 出軌 Dcard

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