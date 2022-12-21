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長輩故意酸他「穿得像葬儀社」 網建議1招回應

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨家族的長輩很討人厭，嘲笑他穿著像是葬儀社，因此他問網友「該如何回話？」示意圖／ingimage
一名網友抱怨家族的長輩很討人厭，嘲笑他穿著像是葬儀社，因此他問網友「該如何回話？」示意圖／ingimage

過年將近，許多長輩除了出於好意，關心後輩的狀況之外，也不免會碰到一些「討人厭的親戚」。日前就有位網友抱怨，有個長輩從以前很討人厭，講話沒禮貌又愛炫耀，最近他們在外公的喪禮上碰面，對方還直接告訴原PO「你穿這樣我以為是葬儀社的」，讓他十分氣憤，而多數網友勸他冷回即可。

一名網友在PTT發文表示，家族有個長輩從以前就讓他討厭，對方講話不僅沒禮貌，又愛比較還喜歡炫耀，所以他能避免跟對方溝通就避免，但這位長輩喜歡找人講話，話題又很無聊，內容多半是炫耀自己兒子、女兒，或者評論別人。

原PO指出，這幾天剛好外公過世，假日大家就聚集在靈堂摺蓮花，那位長輩也在現場，剛好許多人在討論喪假的事情，沒想到這位長輩突然對原PO說：「你穿這樣，我以為是葬儀社的」。

原PO表示，「我當天穿著藍色格子襯衫外搭一件淺灰色的圓領毛衣，配黑色褲子，以及一雙麂皮半休閒黑鞋子，雖然我對葬儀社沒意見，但對方語氣跟笑容很明顯就是要打壓別人，讓我當下很不爽」。

事後他詢問網友「遇到這種自以為幽默，又沒水準的長輩，到底該怎麼回話？我想要認真嗆他一次」。

對此，多數人建議他不要起衝突，指出「當作沒有這個人就好」、「這長輩看你好欺負，真的就給他微笑，什麼都不要理會就好」、「你可以想看看他的人生除了消遣別人，真的都沒有其他樂趣了，當作做功德就好，反正聽過就忘了，年輕時會想比對方更沒禮貌罵回去，但會變成長輩說你不懂敬老尊賢」、「其實冷回蠻有用的」、「反正就著幾天忍忍吧！吵架你就輸一半了」。

親戚 PTT

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