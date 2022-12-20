初戀洗鴛鴦浴…男全程「有反應」尷尬道歉 女友一句話甜死了

情侶間親密接觸或能增添情趣，台灣1名網民近日發文，指女友早前邀請他一起洗澡，起初非常期待，未料開始鴛鴦浴後卻變得很尷尬，生殖器官全程有「反應」，本還以為會被女友取笑，但對方事後反指樓主「很可愛」，更邀請他下一天繼續共浴。

樓主在Dcard討論區發文，稱他和女友自交往後一直沒有太親密的接觸，大多是擁抱和親吻，但女友最近女友突然邀請他一起洗澡。樓主相當期待，惟真正走進浴室後才發現很尷尬，雙手無處安放，也不敢碰對方的身體。不過，樓主稱最讓他尷尬的是自己全程都出現「生理反應」，而女友事後直接問起他是否勃起，樓主立即道歉，詎料女友卻稱其反應非常可愛，還說「我覺得很好玩」，希望下一天繼續共浴。

女友的反應出乎意料，樓主表示他們皆為對方的初戀，女友相對保守，在人多的地方不會作太多親密互動，雙方此前亦未聊過很私密的話題。帖文隨即引來大批網民討論，紛紛指被這對甜蜜小情侶「閃盲」，笑言「在過幾次就會覺得還是自己洗最舒服」、「從交往到結婚10年了都一起洗，新家還裝了兩隻蓮蓬頭」、「天啊，超純情超可愛我要被甜死了」。

不少人追問第二天的洗澡過程，樓主亦留言補充，坦言「從尷尬的第一次洗澡，變成比較情趣的第二次洗澡了」，過程沒有像前一天般尷尬，雙方一邊洗澡一邊開玩笑，女友更稱「每天都要跟我玩哦」，雙方關係更進一步。

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文章授權轉載自《香港01》