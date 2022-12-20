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「恩愛」不顧女友直接繳械 男事後1席話惹怒網：超級媽寶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文表示與男友交往3年，男友母親自從他們畢業後，一直希望兩人能趕快結婚，而男友被母親影響，更做出令人不適的行為。示意圖／ingimage
一名女網友發文表示與男友交往3年，男友母親自從他們畢業後，一直希望兩人能趕快結婚，而男友被母親影響，更做出令人不適的行為。示意圖／ingimage

一名女網友發文表示與男友交往3年，男友母親自從他們畢業後，一直希望兩人能趕快結婚。而男友被母親影響，更做出令人不適的行為。網友們在看到兩人「恩愛」後，原PO男友的一席話則紛勸快分手，表示原PO男友根本「超級媽寶」。

一名網友在Dcard發文，表示和男友從大學到現在已交往3年，原PO畢業後在科技公司上班月薪五萬，男友則在家中鋼鐵加工廠上班，月薪是三萬。

原PO表示畢業後，男友母親一直催兩人結婚，想要抱孫，但原PO認為進度太快，且男友又是月光族，「租屋的地方都是我在支付外，每個月常常還要借錢給他周轉」。原PO接著寫到，近期兩人發生關係，但沒有做保護措施，男友又很快「繳械」。

事後，男友不斷道歉，表示可能是近期經常與客戶熬夜喝酒才會這樣，並又說了一句「真的懷孕沒差我家養得起，不用怕啦」。原PO因此對男友生氣大吼，「我現在還沒準備好要懷孕，請你不要這樣做」。

兩人冷戰一段時間後，原PO的男友向她道歉，並說會這麼做是因為媽媽指使的，「叫他做的時候一定要趁我不注意，弄在裡面讓我懷孕，因為他爸媽非常想要抱孫」。原PO當下叫男友滾，但在文中也表示並沒有不想結婚，只是覺得進展太快，「他（男友）這樣的行為真的讓我很不舒服」。

文章一出，讓許多網友傻眼，紛勸快分手，「他媽完全沒在尊重妳，就是把妳當生育機器而已，這種長輩感覺就會亂教小孩，有夠爛」、「妳從ATM變成ATM+生產機器了」、「家裡是開鋼鐵加工廠還要跟妳借錢，他們家有那麼慘嗎，那麼慘還要生小孩？」、「這男的爛到我不知道該從哪開始吐槽了，1.月光族、2.借錢、3.媽寶、4.不尊重女生、5.把生小孩當兒戲」、「超級媽寶，確認」。

有網友則指出，「看內文他家有工廠，其實她男友是家裡有錢的小開，她男友月光很明顯只是錢不夠用不是窮」，但也有人認為「說自己家養的起，我都笑了，小孩是必須看自己的能力決定的吧？」、「再來就是鐵工廠趕工的時候是很危險的，很容易走火，工廠系列的行業，很容易走勢跟著股票一起跑，2008年工廠倒超多，我朋友也負債了幾百萬」。

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