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婆婆偷窺 媳婦無法忍受上網求救 網教一招保證就乖了

聯合新聞網／ 綜合報導
婆婆常常會來查看她們家插在信箱中的信件，對於婆婆的偷窺，她覺得很可怕。 示意圖／擷自ingimage
婆婆常常會來查看她們家插在信箱中的信件，對於婆婆的偷窺，她覺得很可怕。 示意圖／擷自ingimage

就算是家人，也要尊重彼此的隱私權。日前有一名媳婦上網請教，如何防止婆婆偷看插信箱中的信件呢？引發許多媳婦的共鳴。

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，因為家住得與婆婆的家距離很近，因此婆婆常常會來查看她們家插在信箱中的信件，然後又裝作沒事走掉，對於婆婆的偷窺，她覺得很可怕，於是上網請教「如何防止婆婆偷看插信箱中的信件呢？」

這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多媳婦都深有同感，「我婆婆也會拆我先生和我的信件，然後再放我們房間，我超級生氣的，請先生轉告她，不要侵犯我們的隱私，不要做這樣讓人討厭的事情」、「只要沒拆開看就沒關係！如果拆開就要直接講了」、「她都會說看錯了，以為是她的」、「看你要不要撕破臉阿，報警告一次就應該就乖了」。

有過類似經驗的媳婦說道「媳婦的一切，她都想掌控，妳越防著她，她越好奇，我婆婆就是，恨不得一雙眼睛長在妳身上」、「我婆婆不識字，但是我公公有拆過我的目錄，還有信，但我會直接跟公公講我是成年人，請他尊重我」，原PO回應「本來就需要尊重了，廣告或是目錄都一樣，不喜歡被翻閱」。

有網友建議，郵局租信箱一年才300，就花點錢到郵局去租用信箱，以後就把所有的信件寄到信箱那邊，然後自己有空的時候再去領就好，要不然就是把自己的地址改回去娘家那邊也是個好辦法。

就算是家人、同事、社區管理員未經同意而拆閱寄給自己的信，即使信件內容可能無傷大雅，但自己的隱私已經受到侵犯，根據《刑法》第315條規定，無故開拆或隱匿他人之封緘信函、文書或圖畫者，處拘役或九千元以下罰金。無故以開拆以外之方法，窺視其內容者，亦同。

婆婆 媳婦 隱私權

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