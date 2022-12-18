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洗碗不用熱水被嫌不乾淨！她1招反制 婆婆小姑哀號「唉呦威」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO洗碗被嫌不乾淨，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO洗碗被嫌不乾淨，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

不少人結婚後都會面臨婆媳問題，假設家中還有難搞的大小姑，簡直就是一場惡夢。昨（17）日一名女網友在臉書上發文，提到婆婆和小姑都喜歡在她洗碗時靠近，並故意摸水溫強調「要用熱一點」，她一氣之下把水開到最燙，讓她們嚇到大喊「唉呦威」。

昨日一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，她表示之前住在婆家時，每次只要洗碗，婆婆就會走過來摸一下水，並酸溜溜地說「要用熱一點洗，不然洗不乾淨」。沒想到，小姑也跟著欺負她，過不久走過來摸一下水，還補上一句「要用熱水，熱一點才可以洗乾淨」。

原PO透露從此之後只要她們走過來，就會故意把水溫開到最燙，當她們摸水時就嚇到大喊「唉呦威，奈啊燒（怎麼這麼燙）」。原PO這時就會笑著回，「不是要熱一點，不夠熱我下次就用燒開的開水洗」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不做事到底哪裡來的勇氣指揮別人？這麼會就自己做」、「有些姑們沒大沒小，還敢批評別人」、「太好笑了，管人家用多少溫度洗碗，能洗乾淨就好」、「非常討厭沒有在做的人，又在那邊指手畫腳」、「做得好，給妳100分」、「終於發現婆家的人全部有特異功能，全部用口水做完家事」。

也有網友分享類似經驗，「好好喔，還要妳用熱水，我嫁進去都是我在洗碗就算了，有一次我洗好多碗，洗到水竟然變熱水，我婆婆就說『唷！嫁過來就好命囉，我在這裡這麼久都不知道有熱水』」、「有熱水洗碗真幸福，回想當時公公兄弟未分家，50多人的大家庭只能蹲在屋簷下用冷水洗碗」。

最後，有網友酸說，「直接跟她們說不滿意就自己洗」、「熱水不是重點，妳要永遠記得不要把碗洗乾淨，憑什麼灰姑娘要洗碗？老公、姑姑不用嗎？婆婆就是後媽，不會是親媽」、「每次洗碗不小心多摔破幾個，以後就不用洗了」、「我覺得可以燒到燙，如果人在旁邊的話，直接潑在身上，讓她體會熱情的溫度」。

婆婆

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