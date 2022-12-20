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約會怎麼安排最浪漫？網友推薦「這些行程」甜蜜又加分

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
情侶在交往的過程中，約會是讓彼此感情升溫的重要催化劑，不過若是行程不斷踩雷又無趣，反而會導致兩人爭吵或是感到厭倦。 圖片來源/unsplash
情侶在交往的過程中，約會是讓彼此感情升溫的重要催化劑，不過若是行程不斷踩雷又無趣，反而會導致兩人爭吵或是感到厭倦。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「情侶約會行程」相關話題，帶您了解網友熱議的約會行程有哪些。

情侶在交往的過程中，約會是讓彼此感情升溫的重要催化劑，不過若是行程不斷踩雷又無趣，反而會導致兩人爭吵或是感到厭倦。究竟要如何安排行程，才能讓約會甜蜜浪漫的進行下去呢？現在就一起來看看網友熱議的情侶約會行程有哪些吧！

吃「大餐」營造浪漫戀愛氛圍 「下午茶」增添情侶間的幸福感

▲網友熱議8大情侶約會行程網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲網友熱議8大情侶約會行程網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「情侶約會行程」的相關話題討論，可以發現許多網友認為「吃大餐」是約會中的必備行程，因為選擇優質的餐廳，就能夠享受舒適的用餐環境與浪漫氣氛，以及鮮美食材和精湛廚藝帶來的味蕾享受，讓情侶在約會中擁有愉悅心情。日前有民眾發文分享自己與男友的共同興趣就是吃大餐，表示「每次約好出去吃好料時，男友臉上就會有幸福笑臉」，甜蜜言論引起網友紛紛回覆「每次約會一起吃大餐真的好療癒」、「大餐不用很貴，主要是營造儀式感與享受餐廳氛圍」，認爲無論是為男女朋友慶生或是紀念日，吃大餐絕對是約會行程中的一個好選擇。

另外，還有不少網友推薦可以在約會中享受愜意的「下午茶」時光，並說明甜點除了能帶給人幸福感外，其精緻可愛的外觀也很適合打卡拍照，為約會留下浪漫回憶。有網友就在討論區表示「男友特地找了一家佈置和蛋糕都超好看的咖啡廳，在那裡度過了美好的下午」，其他網友也在留言區分享自己的經驗，如「下午茶約會真的好浪漫，我和男友也會在咖啡廳吃點心聊天看影片」、「光是吃點心跟拍照就能讓整個約會超充實了」等，也有人補充「可以找貓咪咖啡廳，去了心情超好的」、「之前跟男友去體驗女僕咖啡廳，還蠻有趣的」，認為特殊主題的咖啡廳能夠讓下午茶時光變得更新鮮有趣，增添約會的樂趣。

而「逛街購物」也是約會中不錯的行程選擇，情侶兩人可以牽手在商圈中散步，分享彼此的喜好與審美，在交流中更了解彼此。一位網友就在社群平台上驚訝表示「男友好喜歡揪我逛街」，顛覆從前認為男生不愛逛街的印象，並詢問大家是否有同樣經驗，吸引許多同樣愛好逛街的情侶回覆「喜歡約會的時候逛傢俱類的商場，可以一起想像婚後生活」、「我們逛街的時候會幫對方挑衣服，有時候很滑稽但很好玩」，浪漫互動讓不少人羨慕又嚮往，更是有網友宣布要將逛街加入約會行程清單。

你也在苦惱該如何安排約會嗎？快來看看網友推薦的浪漫行程，用心查找攻略並找到最適合彼此的步調，才能在甜蜜約會的過程中更貼近戀人的心。

觀看原文→https://bit.ly/3V2nUKJ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

約會 咖啡廳

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