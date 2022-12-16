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女友跟「Gay蜜」一起泡湯屋聲稱無事發生 網疑惑：這正常嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友因朋友感情上的問題引發思考。示意圖／ingimage
男網友因朋友感情上的問題引發思考。示意圖／ingimage

愛情需要兩人共同經營，「避嫌」算是其中一要點，就有網友以「你們可以接受女友跟Gay閨蜜泡湯屋嗎？」為題發文詢問，許多人則紛紛表示無法接受。

有網友在PTT上發文表示，朋友先前發現她女友跟一位男性友人去湯屋泡湯，朋友女友則表示對方是男同性戀，所以一起泡湯什麼事也沒發生，原PO無法理解向網友詢問「女生說跟Gay一起泡湯，這樣正常嗎？」

許多網友不能接受表示，「不可能，我一定馬上分手」、「我不能接受」、「很多男的都裝Gay接近女生」、「連避嫌都不懂」、「沒事先報備嗎？那可能有鬼」。

還有許多人認為，「問什麼事情記得男女對調再問一次」、「Gay才不會單獨跟女生出去泡湯，你會想單獨跟男生去泡湯嗎」、「叫你朋友也一起去不就好了」、「之後就跟你說跟Gay蜜不算出軌」、「當心是雙性戀」。

PTT 同性戀 兩性關係

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