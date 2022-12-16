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夫妻好不容易存錢買新房 卻遭婆婆寄居還要求媳婦伺候

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦發文表示，自己跟老公好不容易買了新房，婆婆卻硬要來住，還要求媳婦侍奉。示意圖／ingimge
一名媳婦發文表示，自己跟老公好不容易買了新房，婆婆卻硬要來住，還要求媳婦侍奉。示意圖／ingimge

婆媳問題困擾許多家庭，許多小家庭會選擇搬出去住，避免產生紛爭。不過日前有位人妻抱怨，當初被婆婆趕出家門，於是就跟丈夫省吃儉用，好不容易買了自己的房子，沒想到婆婆還要搬進來一起住，說要把原本的房子出租，還要求媳婦「服侍」，讓她崩潰發問「該如何回絕？」

一名網友在「爆料公社發文表示，她當初被婆婆趕出家門，選擇跟老公一起省吃儉用，買自己的家來住，沒想到最近婆婆突然吵著要搬來一起住，因為想把原住處出租，這樣婆婆就多一筆租金收入，而且婆婆還說「我已經老了，需要媳婦服侍，讓我享清福」，面對婆婆的要求，原PO崩潰發問「我該如何拒絕，才不會被說『不孝』呢？」

對此，網友氣憤表示「她都不會不好意思，妳還薄臉皮什麼？」、「為什麼要媳婦服侍、享清福？應該她兒子去做吧！媳婦沒有應該要對婆家做什麼」、「這種惡婆婆當然是直接拒絕啊，把你們趕出家門，看到你們買新房就想過去住，告訴她做夢比較快」、「不要被道德綁架了，當初妳老公願意帶妳一起走就請他堅持到最後，不然就離婚，老公那邊的當然老公自己去處理，妳當什麼壞人啊？不行就離婚啊」。

婆婆 媳婦 爆料公社 婆媳紛爭

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