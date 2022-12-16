快訊

爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

使用者付費！桃機「這服務」 未來擬加收每人500元

瞬間悔婚！她見準婆婆罵大嫂米蟲拒嫁 男友暴怒：小題大作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友與交往5年的男友論及婚嫁，但看到準婆婆對待大嫂的態度後，決定悔婚不嫁。 圖／Ingimage
一名女網友與交往5年的男友論及婚嫁，但看到準婆婆對待大嫂的態度後，決定悔婚不嫁。 圖／Ingimage

與另一半走到婚姻入口，還能理性煞車的人實屬少見。一名與交往5年男友論及婚嫁的女網友，原本已談好結婚形式和各種婚後規劃，但在男方家中看到大嫂的遭遇後瞬間決定不嫁。悔婚的她被男友大罵，卻被其他網友們推崇「觀念正確」，沒有跳入火坑中。

這名女網友在「Dcard發文，訴說自己悔婚並與男友分手的心路歷程。發文者表示，她與男友原本都已談好不辦婚禮去公證，與兩家人和共同朋友簡單在餐廳吃個飯、小小拍個婚紗就好，兩人各出一半費用。

由於發文者擔憂與公婆同住易起紛爭，不想男友左右為難，也不願委曲求全，所以打算將省下來的錢當頭期款，兩人一起存錢買房。此外，為了避免犧牲原本的生活品質，她也希望以後成為「頂客家庭」，不生小孩，男友也同意了。沒想到婚前走一趟準公婆家，卻發現實際情況與她設想的天差地遠。

「一開始我真的被這假象騙了。」發文者指出，以前去男友家覺得家庭和樂、父母開明，這次卻看到男友的大嫂頂著大肚子做家事，非但不見大哥去幫忙，還聽到婆婆數落大嫂「沒工作是米蟲」，都靠大哥養。再加上，婆婆還暗示發文者要趕快備孕，並希望她辭掉工作；又說買房背貸款很辛苦，住家裡比較省錢，而且男友還附和。

發文者認為，把養家重擔壓在一個人身上並不公平，再說以現在的物價，雙薪家庭比較有保障。然而男友卻主張「男主外女主內」，覺得女性在工作上不必有企圖心，完全與她的想法背道而馳。

擔心會跟大嫂一樣被糟蹋的她，後來跟男友攤牌，表達不敢嫁給他了，也願意支付所有的違約金，男友則大暴怒說她小題大作，還說「他家就是這樣傳統，很正常」，讓發文者不但悔婚還直接分手。她感嘆道：「可能真的是我太悲觀吧，但我覺得我不敢賭下去，這個婚，我真的不敢結。」

網友們看到她的經歷，一面倒與她站在同一陣線，稱讚她沒沖「婚」頭，「很喜歡女生有這種觀念，結婚要的是更多理性的思考，如果不能讓自己更好，實在沒必要淌這種渾水」、「踏入婚姻是一輩子的事情，必須要理性思考，畢竟雙方家庭還是會影響到你們的婚姻」、「不會更好就不需要結婚浪費時間」。

還有人認為從男友的反應就看出她做了正確的選擇，「前男友說你小題大作，根本就是惱羞成怒，對他來說就是煮熟的鴨子飛了」、「男友的想法不知變通，只會聽從他媽媽的想法，這種人嫁了，之後的生活也一定會出現問題」。

兩性關係 婆媳紛爭 結婚 Dcard

延伸閱讀

付200萬頭款登記妻名下當包租婆 夫1要求遭斥：沒錢是你的事

後悔生小孩！二寶媽心累「好討厭我小孩」 網友掀兩派論戰

未來婆婆不爽她鞋子太多要求婚事暫緩 她氣炸：有花到妳的錢膩？

答應1條件就好！爸媽開口贊助100萬買房頭期款 過來人秒搖頭

相關新聞

瞬間悔婚！她見準婆婆罵大嫂米蟲拒嫁 男友暴怒：小題大作

與另一半走到婚姻入口，還能理性煞車的人實屬少見。一名與交往5年男友論及婚嫁的女網友，原本已談好結婚形式和各種婚後規劃，但在男方家中看到大嫂的遭遇後瞬間決定不嫁。悔婚的她被男友大罵，卻被其他網友們推崇「

講不聽！婆婆上廁所開大門 有人靠近突用力甩門媳氣炸

上廁所關門是種禮貌也是種衛生，但有一名媳婦卻抱怨婆婆在家裡上廁所都不關門，若聽到有人靠近就會突然用力把門關起來，也因此讓她常常都被嚇到，只能又氣又無奈地說「不識字又沒衛生噁心死了」。

付200萬頭款登記妻名下當包租婆 夫1要求遭斥：沒錢是你的事

夫妻相處時許多事情都要溝通好，尤其金錢方面更要理性討論，以免傷感情。一名男網友就透露和老婆交往時都是AA制，但從結婚到婚後，多數的開銷都是由他來支付，沒想到卻因為沒辦法買車，遭到老婆反譏「你沒錢買是你的事情啊」，讓男網友心灰意冷。

穩交男友提「結婚但不登記」 她察覺異狀翻監視器果然有鬼

現代人的感情觀念與傳統大不相同，即使穩定交往已久，也不像以前一樣執著於正式結婚的關係。然而也正因如此，出現了一些不同的感情問題。近來日本媒體，就有類似的案件。

【校園超連結】林佳樺／秘雕

青春痘子在我額上蠢蠢萌發時，好似宣告擁有了某些主權：能自行選購貼身衣物、可以和好友外宿出遊、能夠持父母同意書到郵局開戶並填寫個人資料……我在入學就讀的家庭資料「父親職業」欄填上「無」。平靜數周，某日，我爸在班導前揭發這樁謊言，他極度擔心家族史會被女兒記上汙點，因而公告：父女同校，請同事們多關照。

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。