瞬間悔婚！她見準婆婆罵大嫂米蟲拒嫁 男友暴怒：小題大作

與另一半走到婚姻入口，還能理性煞車的人實屬少見。一名與交往5年男友論及婚嫁的女網友，原本已談好結婚形式和各種婚後規劃，但在男方家中看到大嫂的遭遇後瞬間決定不嫁。悔婚的她被男友大罵，卻被其他網友們推崇「觀念正確」，沒有跳入火坑中。

這名女網友在「Dcard」發文，訴說自己悔婚並與男友分手的心路歷程。發文者表示，她與男友原本都已談好不辦婚禮去公證，與兩家人和共同朋友簡單在餐廳吃個飯、小小拍個婚紗就好，兩人各出一半費用。

由於發文者擔憂與公婆同住易起紛爭，不想男友左右為難，也不願委曲求全，所以打算將省下來的錢當頭期款，兩人一起存錢買房。此外，為了避免犧牲原本的生活品質，她也希望以後成為「頂客家庭」，不生小孩，男友也同意了。沒想到婚前走一趟準公婆家，卻發現實際情況與她設想的天差地遠。

「一開始我真的被這假象騙了。」發文者指出，以前去男友家覺得家庭和樂、父母開明，這次卻看到男友的大嫂頂著大肚子做家事，非但不見大哥去幫忙，還聽到婆婆數落大嫂「沒工作是米蟲」，都靠大哥養。再加上，婆婆還暗示發文者要趕快備孕，並希望她辭掉工作；又說買房背貸款很辛苦，住家裡比較省錢，而且男友還附和。

發文者認為，把養家重擔壓在一個人身上並不公平，再說以現在的物價，雙薪家庭比較有保障。然而男友卻主張「男主外女主內」，覺得女性在工作上不必有企圖心，完全與她的想法背道而馳。

擔心會跟大嫂一樣被糟蹋的她，後來跟男友攤牌，表達不敢嫁給他了，也願意支付所有的違約金，男友則大暴怒說她小題大作，還說「他家就是這樣傳統，很正常」，讓發文者不但悔婚還直接分手。她感嘆道：「可能真的是我太悲觀吧，但我覺得我不敢賭下去，這個婚，我真的不敢結。」

網友們看到她的經歷，一面倒與她站在同一陣線，稱讚她沒沖「婚」頭，「很喜歡女生有這種觀念，結婚要的是更多理性的思考，如果不能讓自己更好，實在沒必要淌這種渾水」、「踏入婚姻是一輩子的事情，必須要理性思考，畢竟雙方家庭還是會影響到你們的婚姻」、「不會更好就不需要結婚浪費時間」。

還有人認為從男友的反應就看出她做了正確的選擇，「前男友說你小題大作，根本就是惱羞成怒，對他來說就是煮熟的鴨子飛了」、「男友的想法不知變通，只會聽從他媽媽的想法，這種人嫁了，之後的生活也一定會出現問題」。