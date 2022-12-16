講不聽！婆婆上廁所開大門 有人靠近突用力甩門媳氣炸

上廁所關門是種禮貌也是種衛生，但有一名媳婦卻抱怨婆婆在家裡上廁所都不關門，若聽到有人靠近就會突然用力把門關起來，也因此讓她常常都被嚇到，只能又氣又無奈地說「不識字又沒衛生噁心死了」。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文寫道，婆婆每次上家裡客廳的公用廁所時都不關門，當有人靠近時又突然很用力把門關起來，也因此讓她常被嚇一跳。她說自己的房門剛好在廁所旁邊，之前有一次她開房門時，剛好婆婆正在上廁所，聽到房門打開的聲音就立刻很用力地將廁所門關起來，讓原PO又被驚嚇到。

她跟婆婆溝通很多次都沒有用，相當氣憤又無奈，「是當妳自己住嗎？不識字又沒衛生噁心死了，明明還有別人在家還老是這樣，害我都會彷彿想到她上廁所的樣子」。

貼文引起熱議，「那要請妳先生說」、「妳也可以用力關門」、「我婆婆從不關門，因為98歲的老人怕跌到，有關沒關門沒關係啦」、「這還好吧，至少知道有人靠近會關門，但跟識不識字無關吧」、「把門拆了，裝簾子」、「妳就一直甩門啊（說風吹的）…讓她知道她很沒教養沒品」、「我公公上廁所也是不鎖門，有次我以為沒人要上廁所，結果看到公公坐在馬桶上，我老公說大家都知道公公在裡面，就我不知道」。

還有網友建議原PO搬家，「沒辦法改變老人，那就搬出去吧」、「既然住的不開心，房子妳的，請她出去；房子她的，請妳出去」、「改變不了別人，就改變自己離開環境」，但原PO表示房子是他們買的，婆婆只是寄住，「房子是我老公的房貸也是我老公繳的，我公婆根本沒有自己的房子，以前他們都是租房子，我們目前也沒有能力再買一間了」。