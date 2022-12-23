高三兒失戀想請假！暖心母准假+陪喝 網：媽媽很上道

【文：武美齡】

據統計，青少年平均在14~16歲國高中時期進入初戀，正值面臨考高中、大學，許多父母憂心孩子如何兼顧愛情與學業，就有一位自稱「不正經媽媽」發文表示，高三兒子失戀了，傳訊向她請求可否向學校請假一天，她霸氣回覆：「准！晚上我陪你喝」，引起網友家長熱議。

Neflix推出《 First Love初戀》日劇引起熱烈討論，社群中也有不少家長遇到青少年孩子從戀愛走向失戀，若你的孩子提出因失戀太傷心，而想向學校請假一天療傷，你會如何回覆？

一位媽媽上網發文提到，高三的兒子前幾天半夜傳訊給她，說和女友分手了，隔天早上兒子又傳再次傳訊：「媽媽，我心情不美麗，今天學校可以請假嗎？」

這位自稱自己「永遠是不正經媽媽」的家長回覆孩子：「准，但只有這麼一次。」到了晚上，兒子又傳訊希望媽媽回家時能幫忙買一瓶調酒飲料，媽媽也回應：「可以，我還會多買一瓶陪你喝。」

從母子間的對話可見親子關係相當緊密，媽媽也表示很開心這個年紀的兒子願意分享心事，「在家，我永遠是個不正經的媽媽，需要兒子照顧的媽媽，對孩子也永遠睜一眼閉兩眼，因我知道對於這個年紀的孩子，陪伴跟同位思考，永遠比多唸一句重要。」

網友家長們聞訊後，意見分為兩派，支持者認為高中男孩願意向母親吐露失戀心情，相當難能可貴，「沒有不正經，媽媽很上道，做孩子需要的媽媽就好了」、「好棒的媽媽，最好的教育就是陪伴」、「女兒高三滿18歲，我陪著她一起買酒、逛保養品、聊化粧，一起做很多很多年經人的必經，謝謝女兒願意讓我陪著她，而不是獨自闖大人的世界」。

「我也是不正經媽媽，剛剛跟女兒約好考完學測，要去做美美的指甲準備過年」、「我家高二女兒也剛歷經分手失戀...問我隔天可不可以請假，我也讓她請了，她說哭不出來，於是我放了失戀秒哭歌曲組合讓她發洩，她當下秒哭大哭，哭過真的比較好。」

另一方面，也有不贊同這位媽媽做法的網友提到，「學生失戀，家長買酒給小孩喝......我實在非常不苟同家長用自以為的開明，來掩蓋亂教小孩的事實」「可以帶他去KTV唱歌、打球發洩、去旅遊散心，有很多的方法啊」。

衛福部所設立的青少年好漾館網站中，就提到青年學子該如何面對失戀，除了接受現實外，更要宣洩情緒「說出來、哭出來、唱出來，或罵出來」，此外別忘了要保持健康，均衡飲食、充足睡眠不可少。

圖片來源／衛福部國民健康署FB

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