付200萬頭款登記妻名下當包租婆 夫1要求遭斥：沒錢是你的事

夫妻相處時許多事情都要溝通好，尤其金錢方面更要理性討論，以免傷感情。一名男網友就透露和老婆交往時都是AA制，但從結婚到婚後，多數的開銷都是由他來支付，沒想到卻因為沒辦法買車，遭到老婆反譏「你沒錢買是你的事情啊」，讓男網友心灰意冷。

男網友在Dcard以「真的是我錯了嗎？」為題發文表示，當初論及婚嫁時，老婆希望他拿200萬元付頭期款，買間房子登記在她名下，房貸則由老婆自己繳，讓她當包租婆收房租。原PO因為有自己的房子，兩人婚後可以住在這裡，所以沒有反對老婆的提議，便付錢買第二間房並登記在她名下，而裝潢、家電、包含稅務跟水電雜支通通由原PO來支付。

他說平日上班比較晚回家，老婆有時候會自己先去買菜並付錢，等他回家後急著要錢，有時候原PO太累忘了給，老婆還會計較是否故意不給。有一次兩人看電視時看到汽車廣告，他開玩笑地說「我的存款都沒了，我們的婚禮、婚紗、喜餅、包含只登記給妳的房子都我出的，我真的沒錢了，不然車可以拜託妳幫忙買嗎？」沒想到老婆聽了竟大發雷霆，「連車都要女生買喔！你沒錢買是你的事情啊，你可以開你爸媽的車啊，我可以繼續騎機車就好喔」。

原PO當下聽了心裡很難過，覺得平日採買或出去玩都是他跟父母借車，老婆有時候也會開公婆的車自己去買東西，現在連買車以不願意幫忙，讓他覺得眼前這個女人很現實，「就算如她說的好了，車子不該給女人買，也不用講得好像我很沒用，只會讓我的女人還要自己買車」。

貼文也讓不少人看傻了眼，「怪你當初要拿錢買她名下啊，什麼都你出，她出她自己？自找的」、「從一開始女方要你買房當她婚前財產的時候，就不該答應。老實說婚前就露出本性的還是比較笨的，可惜你沒能把握機會」、「老婆真的是要好好挑啦…頭洗下去了，就認命吧」、「光聽到房子要登記在女方名下而不是共同持有分擔，一般正常人就會拒絕分手了」、「我只感覺你太太好像吸血鬼跟寄生蟲，最好即時止損，痛苦一時比痛苦一生來得好」。