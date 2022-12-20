神扯！國小生搞丟一堆奇葩物品 網媽：我連內褲都蓋姓名章

【文：武美齡】

小學生丟三落四、搞丟文具已非新鮮事，但有媽媽抱怨有些意想不到的物品，孩子居然也可以弄不見，讓家長覺得實在太奇葩！甚至有媽媽表示為了避免遺失物品，「我連內褲都蓋姓名章！」

學校像黑洞 這些東西不見莫名其妙

孩子上小學後，媽媽們不禁覺得學校像黑洞，帶去學校的物品經常莫名失蹤，一次、兩次、三次不見怪，其中最常見的是學用品。不過近期有媽媽在社群發文求助，提到孩子常搞丟的物品並非學用品，而是爸媽們完全意想不到的東西！

一位媽媽表示原本以為小孩弄丟外套已經很稀鬆平常，「但為什麼襪子也可以弄不見？真不知道學校到底什麼課要脫襪子？」這位媽媽進一步解釋，孩子已經好幾次穿襪子出門，卻沒穿襪子回家，敲碗請網友們分享避免孩子弄丟襪子的方法。

「孩子襪子不見」的困擾，引起一票網友家長們熱烈回應，有爸媽認為「太扯了吧，第一次看到這種情況」、「果然只有大人想不到，沒有孩子辦不到的事啊」。

另有同溫層家長表示「我家兒子也是，每天回來都沒穿襪子，會出現在書包、餐袋、口袋、補習袋……..」「都市傳說…吃襪教室」、「去體場館上體育課就要脫襪子！老師有規定襪子要塞在鞋子內，免得不見」、「我女兒常常會脫襪子放在書包，我久久一次檢查書包，都會翻到兩三雙襪子」。

遺失「神扯」物品 爸媽好氣又好笑

除了襪子之外，孩子們還有其他「神扯」物品也曾弄丟過，讓爸媽們好氣又好笑，「我家真的出現了，不知名的內褲」 」「這是真的，我兒子回來分享學校廁所已多次發現有內褲丟在小便斗上」」「有買衣物專用的防水章，我連內褲都蓋名字」」「如果內褲真的被撿到，應該更不希望上面有名字吧」。

更誇張的還在後頭，一位媽媽表示「我兒子前天沒穿長褲回來，希望有安慰到你… 隔天才在校門口撿到我兒子昨天的褲子～」，讓大家懷疑孩子該不會光著屁股回家吧？這位媽媽解釋，原來冬天孩子習慣長褲裡面再穿一件短褲，熱了才把長褲脫掉，最後遺失的長褲是被拾獲者放在警衛室外面，誇張行徑讓媽媽們感嘆：「孩子回的了家就好，其他都是身外之物」。

圖片來源／​小一聯盟

BabyHome網媽也分享「小孩總共掉過三件內褲，有寫名字號碼後就沒再掉過了...」、「我女兒幼稚園還弄丟過鞋墊呢～都不知道怎麼飛的」、 「老師辦公室有個失物招領處，那邊跟夜市地攤沒兩樣」、 「小一曾連續三天每天弄丟一個鉛筆盒」。