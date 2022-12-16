女友搬空金庫超過千萬 大老闆抓到人卻龜縮「錢都不要了」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本金融老闆和女性交往，未料卻被對方趁機捲款逃跑。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本金融老闆和女性交往，未料卻被對方趁機捲款逃跑。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時在感情世界中，某一方投入的目的，或許並不在於真愛，而是實質利益上的關係，這往往也會導致感情最終走向扭曲。近來在日本，就有一則類似的糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名關口直哉的55歲的金融業老闆，過去曾經和一位叫做真奈美的38歲女性交往、同居。關口非常喜歡真奈美，心中也有要和對方結婚的念頭。但有一次關口住院，把金庫鑰匙交給真奈美保管後，出院回家卻發現東西全部被搬空，公司還被偷走了5000萬日幣（約相當於新台幣1126萬元），真奈美則下落不明。

關口先向警方報案，接著委託私家偵探進行調查，發現真奈美遠走高飛到日本其他地方。關口循著線索找到了真奈美，與本人當面對峙，質問對方為什麼要偷走他的東西。關口認為一般家具就算了，不過5000萬屬於公司的公款，可不能就這樣被拿走。

被質問的真奈美見狀，反過來控訴關口平常行為不檢點，一有機會就搭訕女性。她還拿出事先錄好的影片，裡頭有關口言語調戲女下屬的片段。關口這才發現過去生活的一舉一動，早就暗中被真奈美全部錄影存證。

無法否認這點的關口，最後決定放棄討回金錢，而是回收錄下他醜態的影片。不過因為這件事情，他也發現真奈美從一開始，就看上他資產家的身份，想當貴婦才會和關口交往。這讓關口更加堅信，大部分的女人都是「拜金女」，因而變得越發不信任女性，至今仍不考慮再次結交異性。

兩性關係

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