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請婆婆帶小孩後日用品不翼而飛 人妻扮柯南查出意外案情

聯合新聞網／ 綜合報導
一位太太請婆婆幫忙來家中帶小孩，未料對方卻趁機偷取日用品和金錢，且小孩哭鬧時也不理睬。顧小孩示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位太太請婆婆幫忙來家中帶小孩，未料對方卻趁機偷取日用品和金錢，且小孩哭鬧時也不理睬。顧小孩示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有些沒空照顧小孩子，一時又找不到托兒所的家長，經常會選擇把孩子交給親戚朋友幫忙帶。但在養育過程中，卻也可能衍伸其他糾紛。近來就有日本太太，碰到了類似的困擾。

根據日本媒體「fashion trend news」報導，一位S太太有兩歲的小孩，但她自己平常需要出門兼職，因此無法自己顧孩子。雖然詢問過附近的托兒所，卻很不巧都處於滿額狀態，讓她不知如何是好。

後來，住在離S太太走路10分鐘地方的婆婆，自告奮勇說要幫忙帶小孩。婆婆除了開出需要養育費及小孩子餐費的條件外，還表示自己住在公寓，怕小孩子的聲音吵到別人，因此必須要在S太太家照顧小孩。雖然每天讓婆婆到家裡，讓S太太感覺有點在意，不過在沒有其他辦法的狀況下，也只能答應婆婆。

沒想到開始讓婆婆來家中後，S太太發現家裡的生活用品，像是米、茶包、泡麵、洗衣精等等東西都莫名減少，且就算當成婆婆在帶小孩時在家中使用的，與減少的量顯然也不成比例。因此讓她嚴重懷疑，婆婆是不是趁機偷走了一些日用品自用。

於是S太太偷偷在家裡裝設監設器，想查出東西無故減少的原因。結果發現婆婆不只偷日用品，甚至連丈夫放在信封袋裡，準備要拿去存入銀行的鈔票，也都被婆婆擅自拿走。而且雖然是請婆婆來幫忙帶孩子的，但當孩子哭鬧的時候，婆婆卻只是坐在客廳看電視而已，完全沒有去哄小孩。

她將這段監視影片放給丈夫看，夫妻倆都不能接受。好在這時有一間托兒所剛好出現空缺，因此決定立刻通知婆婆，要她別再來家裡幫忙帶孩子了。而這件事情也讓S太太瞭解，就算是身邊的親人，也未必完全能夠信賴。

婆婆 婆媳紛爭

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