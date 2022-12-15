後悔生小孩！二寶媽心累「好討厭我小孩」 網友掀兩派論戰

不少人很憧憬年輕時結婚和生小孩，但小孩長大後越來越皮反而開始後悔。一名網友表示，因年輕時很憧憬，於是大學畢業就結婚生子，但小孩長大後，不僅很調皮還會頂嘴，令她相當後悔這麼早結婚，此文一出，引起兩派網友論戰。

一名網友在Dcard「心情版」發文，她很後悔生小孩，年輕時很憧憬結婚及生小孩，因此大學畢業就結婚生子，但隨著小孩長大越來越皮，還會頂嘴，就相當後悔，每天下班看到小孩就很心累，沒來由地討厭他們的吵鬧聲，甚至每天都想著，「我好討厭我的小孩」，跟家人抱怨，家人卻只會說，「你自己要生的」，根本沒辦法抒發她的情緒，於是想問問，是否有人跟她有一樣的心情。

最後，她也表示，抱怨歸抱怨，她仍然很疼愛小孩，「每天下班，兩個屁孩就會衝過來說愛我想我」，每天給他們的愛與擁抱不會少，他們也很聽話，只是終究是小孩，還是會吵鬧，她只是希望下班能好好地安靜休息而已。

網友紛紛表示，「我念大學時就排斥結婚生子，至今都是，小孩很可愛沒錯，但要犧牲生活品質來扶養真的不想…」、「妳不是一個人，我媽也是，套句我媽和朋友聊天說的話：看到她就討厭，聽到她的聲音就生氣，希望妳藏好妳的厭惡，否則妳什麼態度對小孩，小孩也會什麼態度對妳」、「這個世界都那麼痛苦了，幹嘛還要生小孩讓小孩來受苦？而妳也不好過…」、「生小孩要犧牲生活品質，膝蓋想都不要」。

有網友則鼓勵原po，「建議你可以追蹤德州媽媽沒有崩潰，她有好幾篇是關於生孩子有後悔情緒的媽媽 妳可以去看看」、「小孩再調皮，不到會排擠、歧視、鄙視或是霸凌別人都還有救啦」、「媽媽也是人又不是神，有什麼情緒都很正常，適時的抱怨抒發一下這樣又有什麼不對！」、「養育小孩是一件幸苦跟要做功課的事，我很開心小孩的出生，我們共同成長，養小孩真的不簡單，但我不後悔」、「我覺得生小孩最讓人成長的部分就是：每天鍛鍊自己用最有智慧最有效的方式，去處理那些最失控最點火的場面」。

有網友則表示，孩子越大就會擔心越多事情，但是等孩子大了，妳也會輕鬆一點，「相較其他還未婚或才剛結婚的，體力差很多，我19生，小孩已經5年級，早生有早生的好處，晚生也有他們的理由，我現在都陪女兒一起瘋癲」。