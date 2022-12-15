媳婦買車！婆搭車北上嫌擠「要媳別去」 夫霸氣護妻網讚神隊友

每當遇到婆媳糾紛，中間的男人態度最重要。一位媳婦表示，最近買新車，婆婆要求老公開車載公婆北上，「順便載小姑一家回來」。媳婦表示坐不下，婆婆卻嗆媳婦「妳別去」，老公神回一句話，網友大讚「神隊友」。

有位媳婦在Dcard以「買了新車婆婆要我下車」發文，說最近買新車，婆婆打電話來要求老公載他們去台北找小姑一家人，順便載他們(小姑一家四口+公婆)回來。 當下媳婦表示車子坐不下，婆婆電話中怒嗆「那妳不要去啊！這樣就坐得下啊！」

原po傻眼，車子登記她名下，車貸也是她繳，婆婆居然這樣說，沒想到老公大笑，「「妳（婆婆）才不要去吧？我有說要載妳了嗎？而且車子是我老婆買的，妳有問過她了嗎？我沒有要去台北載妹妹，等他們自己坐高鐵回來，我可以載他們附近兜兜風，就這樣」，老公果斷掛斷電話。

「謝謝老公！」人妻大讚老公給力，原po說不介意讓婆家人搭車，甚至接送也可以，但是不是用這種「我的就是你的」方式，必須先給尊重。

網友覺得大快人心，「爽文指數太高，看了好開心」、「婆婆真的很自以為是，不過妳有個神隊友，別氣別氣」、「老公超讚！ 婆婆真的先滾一邊」、「笑死！你有神隊友，嗆到巫婆飛起來剛好而已」、「明明很簡單就可以到神隊友，為什麼那麼多男人做不到哈哈」、「老公很讚欸！好好珍惜哦」。

也有過來人分享經驗，「跟我婆婆一樣，坐我的車還嫌我車小不夠舒適，叫我老公要買大車載兩老出去玩，從那之後婆婆想再搭我車也沒機會了」、「退一百步來說，就算車是你老公買的好了，你婆婆這種言行也是超級沒有禮貌的，憑什麼要妳下車」、「婆婆真的很離譜，她一定以為車子是她兒子買的才敢這樣講，沒想到踢到鐵板」。