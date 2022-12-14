未來婆婆不爽她鞋子太多要求婚事暫緩 她氣炸：有花到妳的錢膩？

一雙舒服好穿的鞋，除了可以保護雙腳，還可展現時尚的流行趨勢。一位女網友表示因為她的鞋子數量較多，導致未來婆婆要求暫緩她和男友的婚事，讓她氣炸。故事曝光，網友紛紛恭喜她「賺到了」。

一位女網友在《匿名公社》以「未來婆婆不爽我買太多鞋」為題發文抱怨，表示自己前陣子正在租屋處整理鞋子時，男友的媽媽突然跑來，看到為數不少的的鞋子，就臭著臉一雙一雙的數，氣氛頗為凝重，最後就連原PO跟她說話，理都不理的就走人了。

過沒多久原PO就接到媽媽的電話，一開口就問自己是不是做錯了什麼事，因為男友的媽媽打電話給她，要求兩家的「婚事要緩緩」，原PO一聽就明白未來婆婆一定是為了鞋子的事在不高興。

原PO不爽寫道，要買多少鞋是自己的事，有上百雙又怎樣？「那個女人不愛鞋」，而且多數是自己出錢買，男友也只贊助幾雙而已。原PO表示自己很寶貝每一雙鞋子，會定時保養悉心照顧，不常穿的也會打折賣給同尺碼的同事們，抱怨「還沒嫁進去就管東管西，是有花到她的錢膩？」現在看到未來婆婆的態度，對於婚事自己「也想緩緩了」。

故事曝光，網友紛紛留言回應，「賺到了欸！還沒結婚就發現婆媳不和！」、「別結了」、「有這種婆婆，勸妳三思」、「要考慮這婚結不結，要結就不要和婆婆住一起」；也有人緩頰說「如果是我女兒，我也會唸她是蜈蚣嗎？沒節制買那麼多，我也覺得不太妥」、「真的有上百？看來是愛鞋人士」。