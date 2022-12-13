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去年送禮給婆婆被當垃圾丟 今年婆婆反怨：怎沒買伴手禮？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨，買伴手禮給婆婆卻被丟掉，後來不買又被嫌「不孝」。示意圖/ingimage
一名媳婦抱怨，買伴手禮給婆婆卻被丟掉，後來不買又被嫌「不孝」。示意圖/ingimage

多數人出外旅遊，都會帶伴手禮給家人，通常親人都會開心接下禮物，不過日前有位媳婦抱怨，她之前外出旅遊買給婆婆伴手禮，卻被當場丟進垃圾桶，這次她決定不買伴手禮，反而被婆婆抱怨「媳婦不孝」，讓她無奈「到底要怎樣？」

一名網友在「爆料公社發文表示，上次外出旅遊買回來送給婆婆的伴手禮，被婆婆不屑地當場直接丟進垃圾桶，所以這次她旅行就沒買伴手禮給婆婆。結果婆婆因為這樣，跑去向所有親朋好友哭訴說「子媳不孝！」讓原PO無奈表示「婆婆到底是想要怎樣？」

對此，網友們表示，「就給她哭吧！哭久了就習慣了」、「別理會老巫婆，我會直接跟她說：『買給妳，妳還不是直接丟進垃圾桶！我又不是錢多』」、「怎麼做都是不孝！乾脆把錢省起來」、「怎樣她都不會開心，她純粹就是看妳不爽」、「送不送都有話講，這樣還有必要送嗎？」、「乾脆送她垃圾桶」、「妳也可以下次買便宜的禮物就好」、「我們家的婆婆也是，買什麼嫌什麼，不買又到處說我們出門都沒買東西回來給她」。

婆婆 伴手禮 婆媳紛爭 爆料公社

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