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前男友排斥同性戀 分手後她得知竟與前前男友閃婚

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在員工派對上意外得知前男友與前前男友閃婚。圖片來源／ingimage
女網友在員工派對上意外得知前男友與前前男友閃婚。圖片來源／ingimage

緣份得來不易也非常神奇，有女網友以「前男友跟我的前前男友閃婚」為題發文，指出她的前男友與前前男友將結婚，令她非常驚訝，直呼「電視劇都不敢這麼演」。

有女網友在Dcard發文表示，目前23歲，任職飲料店店長，自己與前前男友是在20歲那年，在這間飲料店擔任實習生時相識、交往，後來因為遠距離問題，她便提出分手，兩人好聚好散。

原PO回憶，在一起的第一個月時好奇詢問前前男友，「你支持同性戀嗎」，他的回應古板，感覺上排斥。分手後，原PO與大叔型男友交往，是一間公司的行政總監，後來因為對方有大男人主義的問題，便提了分手。

直至近期，公司有好的業績舉辦員工小派對，雖然不同公司，但大家私下感情好，原PO的前前男友也因此受邀參加，被友人問起感情狀況時大方表示「我跟我男朋友已經訂婚了！歡迎大家下個月來參加」。

大家聽聞後相當驚訝，詢問對象是誰的時候，他居然說出了原PO前男友的名字，當場讓原PO癱軟在地板上，直呼「真的沒想到當初排斥同性戀的男生，跟大男人主義極強的男子結婚了」、「雖然很震驚，但還是誠心誠意的祝福他們永浴愛河」。

許多網友紛紛表示，「大男人主義的男人就該跟男的在一起」、「其實妳是分類帽（出自電影哈利波特劇情）吧」、「男生總是會喜歡比較陽剛的東西」、「我看到了什麼？今天網路用太多了」、「所以他們是雙性戀嗎？而妳是他們的紅娘，促成了一對佳偶」。

Dcard 同性戀

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