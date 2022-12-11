激凸太明顯！她和哥哥同住回到家秒脫內衣 男友一句話挨轟

許多女孩子回到家裡後會脫掉內衣，解開一天的束縛，不過有一名女網友和哥哥同住，因為是家人又從小住在一起的關係，她在家中不會穿內衣，只穿一件短袖，沒想到男友知道後卻很在意，要求她即使在家中也要穿著內衣，讓女網友覺得有點小題大作，多數鄉民也認為男友管太多。

這名女網友在Dcard表示，男友知道她跟哥哥同住，而且在家中只會穿短袖衣服，裡面並不會穿內衣，認為這樣有點不妥。男友覺得哥哥畢竟也是成年男性，因此非常在意，希望原PO在家也可以穿著內衣。

她說可能是因為胸型或者沒穿內衣時重點部位比較明顯，男友才會反彈那麼大，但她覺得在外穿了一整天的內衣，被勒了一天，希望回到家能有放鬆的感覺，所以才會脫掉內衣。原PO想問問大家的看法，「如果不想要穿內衣，在家裡都穿什麼樣的衣服？拜託大家了」。

多數女生對於原PO男友的想法不以為然，「其實妳自己愛怎樣就怎樣啦，我相信妳哥也不會變態到盯著妳的胸部看」、「就算女方要在家裸奔也與他（指男友）無關，他以為他是什麼東西，可以干涉原生家庭的生活模式，外人一個而已啦」、「從小在家就沒在穿都已經很習慣了，不用為了男友的心情去委屈自己吧，自己的哥哥而已幹嘛要防著，如果妳男友有什麼意見，那是他自己想法太齷齪」、「憑什麼只有男生可以裸上身，女生連個激凸都要被指指點點」、「妳的男友有大男人主義，這只是開始」。

但也有人有不同看法，「是自己哥哥就不用防？從小宣導的不就是身邊的人都要小心嗎？我覺得男友只是單純擔心」、「假如今天是妳男朋友的姐妹在家不穿內衣呢？妳會怎麼想？我覺得可以將心比心一下，如果今天原PO的文章內容變成男朋友的姐妹在家不穿內衣，我想留言區風向可能不一樣吧」、「當男生真的好可憐，不要說什麼男友想法齷齪啦，我自己也有弟妹，我弟要是不穿內褲我也會叫他去穿啊」。