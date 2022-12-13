這些感情地雷不要踩！盤點網友熱議的10大戀愛NG行為

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「感情地雷行爲」相關話題，帶您了解網友熱議的感情地雷有哪些。

戀愛需要情侶雙方用心經營，但若是遇到「愛情雷隊友」就不免會讓感情顛簸難行，究竟有哪些行為是交往中的地雷行為呢？快來看看網友怎麼說！

出軌「劈腿」成感情破滅元兇 與「前任」藕斷絲連好扣分

▲ 網友熱議TOP10感情地雷行為。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「感情地雷行為」的相關話題討論，可以發現多數網友都認為「劈腿」是戀愛中絕對不可觸犯的禁忌，因為專一代表對伴侶的忠誠與尊重，除非事先達成共識決定開放式關係，否則出軌行為很容易帶給對方傷害與陰影。日前就有一名網友發文表示「初戀男友劈腿，後來也陸續遇到不太專一的男生」，讓他對愛情無法再次敞開心房的同時，也罹患了精神疾病，引起網友心疼安慰「劈腿是人家不珍惜你，不需要自責或檢討」、「好好愛自己，總有一天會遇到適合的人」，同時提醒可以調整擇偶眼光，深入了解與認識後再交往，才能避免這種悲劇重蹈覆徹。

此外，與「前任」藕斷絲連也是許多網友無法認同的地雷行為，無論是與前男友、前女友交往過密，又或是不斷將現任與前任作比較，都可能導致愛情出現無可挽回的裂痕。一位民眾就在討論區發文表示「發現男友跟前任一直有聯絡，覺得自己被當砲友」，讓有同樣經歷的網友氣憤留言「前任一哭，現任必輸」、「被當替身的感覺真的一輩子都忘不了」；另外，也有網友分享自己女友總是會將前任掛在嘴邊，如「這裡我跟前男友來過」、「我前男友都會幫我剝蝦」等，讓他很受不了，甚至產生分手的念頭，並呼籲大家「分手要分得乾淨」。

而「過於自我」則是網友公認會消磨情侶感情的雷點，畢竟大家都希望在付出的同時，能得到戀人的用心對待，而不是在戀愛中伺候一個「公主」或「王子」。有網友就分享自己的經驗，表示前女友「上下班都要接送，想要的東西不能不買，還總情緒勒索」，最後無法忍受所以提了分手。還有另一名網友表示「男友三餐都要人伺候，出門也要我接送，從來沒說過半句謝謝，根本把我當女僕」，認為就算要享受這些待遇，也不應該當作理所當然，因此最終分手收場。

你有遇過什麼戀愛NG行為嗎？遇到心儀對象時，不妨檢視看看網友熱議的交往雷點，避免遇到感情雷隊友！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》